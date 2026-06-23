大ヒット映画「カメラを止めるな！」などに出演した俳優のしゅはまはるみ（５１）が２３日、ＳＮＳで結婚を報告した。

しゅはまは「昨年末に結婚相談所への登録をお伝えしましてこの半年、５１歳という年齢であらためて『ひとりの方と人生を共にする約束』に真剣に向き合ってまいりました。どうやら私はかなりの強運だったようで、一生隣で笑っていたいと思える方と巡り会え、本日入籍いたしました」と報告。お相手は映像制作会社代表の男性だという。

「過去の結婚経験から改姓は望んでいなかったのですが『この方となら何もこわくない、どこまでも一緒にいこう』と感じられたため、事実婚ではなく入籍という形で共に歩むことにいたしました」と、敢えて入籍したとし、「性別による不利益の差を少しでも減らしたい」という考えを持った夫が「主浜姓への改姓を選んでくれました」と、夫が改姓することになったとも説明した。

「人生は本当に何が起こるかわからないものですね。まさか５０代で結婚相談所に登録し、半年後に結婚のご報告をする日が来るとは、自分でも思っていませんでした」としみじみと喜びをにじませ「これからは最愛の人生のパートナーを得た安心感を力に変えながら、俳優・しゅはまはるみとして、より一層仕事に励んでまいります」と誓っていた。