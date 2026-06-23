「スペースX」上場で“現場の溶接工”が、たった1日で「資産1億円超」の億万長者に!? 地道に持ち続け「6500株×160.95ドル」…未上場株を“信じて持ち続けた先”の奇跡

スペースXが上場！ 時価総額2兆ドル突破の何がすごいのか

2026年6月12日、アメリカのナスダック市場で、ある会社の株が取引され始めました。その会社がスペースXです。初日の取引が終わったときの時価総額は、約2兆ドルにのぼりました。

日本円にするとおよそ300兆円という、想像しにくいほどの規模です。世界でも指折りの大企業に、いきなり並んだことになります。なぜこれほどの注目を集めたのか、順番に見ていきましょう。



そもそもスペースXとはどんな会社？

スペースXは、実業家のイーロン・マスク氏が2002年につくった宇宙開発の会社です。ロケットを打ち上げたり、宇宙から地上にインターネットを届ける「スターリンク」という仕組みを動かしたりしています。

設立から20年以上、ずっと「未上場」、つまり一般の人が株を自由に買えない状態を続けてきた会社としても知られていました。だからこそ、今回の上場は長く待たれていた出来事だったのです。



「上場（IPO）」とはどういう仕組み？

会社の株を、証券取引所で誰でも売り買いできるようにすることを「上場」といい、英語の頭文字をとってIPOとも呼ばれます。上場すると、会社は多くの人から事業に使うお金を集められます。

それまで未上場の株を持っていた人にとっては、株を売って現金に換えやすくなる場面でもあります。今回の上場によって、それまで眠っていた従業員の株が、はっきりとした価値を持ち始めました。ここが今回の物語の出発点です。



過去最大級のIPOになった理由

スペースXは、今回の上場で約750億ドルを集めました。これは過去最大の金額だといわれています。

長い間その動きが注目されてきた会社だったため、たくさんの投資家が「ぜひ買いたい」と集まり、初日の取引はとても活発でした。創業者のマスク氏は、この上場をきっかけに史上初の「1兆ドル長者」になったとも報じられています。



溶接工フアン・ヘルナンデスさんが「億万長者」になるまで

今回の上場で人生が変わった1人が、溶接工のフアン・ヘルナンデス氏です。メキシコから移り住んだ3人の子の父親で、最初はスペースXがどんな会社かも知らなかったそうです。



1万ドル分の株から始まった10年間

ヘルナンデス氏が入社したのは、2015年。そのとき会社から1万ドル分の株をもらいましたが、当時はその価値がよく分からなかったそうです。給料から少しずつ株を買い足しながら、約10年間まじめに働き続けました。



たった1日で資産が1億円を超えた

上場の日、ヘルナンデス氏が持っていた株は約6500株。初日の終値は1株160.95ドルだったため、その価値はおよそ104万ドルになりました。日本円にすると1億5000万円ほどになります。地道に持ち続けた株が、たった1日で大きな資産に変わった瞬間でした。



私たちが学べること

派手な話に見えますが、ここには私たちの暮らしにも通じる大切な学びがあります。



未上場の株を信じて持ち続ける意味

ヘルナンデス氏は、もらった株をすぐに手放さず、会社を信じて長く持ち続けました。すぐに結果が出なくても、価値があると思えるものをじっくり育てる姿勢が、大きな差を生んだといえます。



「誰でももうかる」わけではない

もちろん、注意も必要です。彼のケースは、従業員に株が配られる特別な仕組みによるもので、普通の人が未上場の株を自由に買えるわけではありません。また、株には値下がりの可能性もあります。うまくいった話だけをうのみにせず、自分でよく調べて判断することが大事です。



まとめ

スペースXの上場は、現場を支えた従業員にも大きな実りをもたらしました。ヘルナンデス氏の話が教えてくれるのは、信じたものを地道に持ち続ける強さです。

すぐに成果が見えなくても、コツコツ続けた先に思わぬ景色が広がることもあります。ただし、投資には値下がりなどのリスクがつきものです。本記事を、自分のお金や将来との向き合い方を、ゆっくり考えるきっかけにしてみてください。

執筆者 : よし・こう

1級ファイナンシャル・プランニング技能士・CFP