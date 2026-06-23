ヘンリー王子は、アーチー王子とリリベット王女をメーガン妃と共に英国に連れてくることで、チャールズ国王に「罠」を仕掛けていると伝わっている。英紙デーリー・メールが２２日、報じた。

ヘンリー王子とメーガン妃が７月の英国訪問で王室の宿泊施設を提供されたことを受け、チャールズ国王がアーチー王子とリリベット王女と再会するのではないかという予想はますます高まっている。

しかし、ある情報筋はヘンリー王子夫妻には別の目的があると語った。

「これは再会とは思えません。むしろ罠です。感情的な脅迫です。夫妻は『私たちが子供たちと一緒にここにいる間、私たちを無視してみろ』と言っているのです。もし彼ら（ハリーとメーガン）が国王と会わなければ、『私たちはあなたたちのところに来たのに無視された』と言えるでしょう」。

同情報筋は、ヘンリー王子とメーガン妃が子供たち２人を連れてくるのは、バッキンガム宮殿に圧力をかけるためだと主張し「宮殿はヘンリー王子に警備を提供しなければ、子供たちを危険にさらすことになる」とも語っている。

さらには「これは戦術として極めて低レベルであり、必ず裏目に出るだろう」と否定的な見解を示した。

ヘンリー王子は、２０２０年に王室の公務から退いたことで警護レベルが変更され、英国滞在中の自身と家族の警備体制を巡って内務省と長期にわたる法廷闘争を繰り広げてきた。

王子は家族の安全上の懸念を理由に家族を英国に連れて来られなかったと語っていたが、その懸念は解消されたようだ。

しかし、関係筋は、安全保障に関するあらゆる問題は内務省が決定する事項であり、国王はこのプロセスに関与しておらず、個人的な約束も一切していないと強調している。