やす子、防災士の資格取得「4ヶ月くらい1日2時間から6時間勉強」合格通知書＆手書きノートも公開「本名初めて見た」「頑張ったの伝わる」と反響
【モデルプレス＝2026/06/23】お笑いタレントのやす子が6月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。防災士の資格を取得したことを報告し、反響が寄せられている。
【写真】やす子「字が綺麗」びっしり埋め尽くされた勉強ノート
「防災士の資格に合格しました！！」と綴ったやす子は、本名である「安井かのん」名義の合格通知書の写真を投稿。嬉しさをあらわにするとともに「引き続き、災害に備えて行きます！！」とし、今後の意気込みを語った。
また、今まで「ちゃんと勉強をしたことがなかった」というやす子は、今回の資格取得に向けて「4ヶ月くらい1日2時間から6時間勉強しました」と告白し、勉強のために作成した手書きのノートの画像を公開。「すっごく幅広く今後役立つことをたくさん勉強できたので、オススメです」とし、投稿を締めくくった。
SNS上では、手書きのノートを作成し試験に挑んだやす子に「頑張ったの伝わる」「忙しいだろうに本当にすごい」「字が綺麗」と称賛の声が相次いでいる。また「名前初めて見た」「可愛すぎる」など通知書に記載された「安井かのん」という本名にも注目が集まった。
今回やす子が取得した「防災士」とは、NPO法人「日本防災士」が認定する民間資格。防災に関する一定の知識と技能を習得したことを認められた人材に付与される資格で、取得者には、災害時の行動指示を行ったり自治会で行われる防災訓練や防災啓発に関わったりすることが求められる。
高校卒業後、陸上自衛隊に所属していたことで知られているやす子。現在も有事の際に招集を受け自衛官となる「予備自衛官」として活動をしており、今回の資格取得により更に活動の幅を増やしていくことが期待される。（modelpress編集部）
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【写真】やす子「字が綺麗」びっしり埋め尽くされた勉強ノート
◆やす子、防災士の資格取得を報告
「防災士の資格に合格しました！！」と綴ったやす子は、本名である「安井かのん」名義の合格通知書の写真を投稿。嬉しさをあらわにするとともに「引き続き、災害に備えて行きます！！」とし、今後の意気込みを語った。
◆やす子の報告に反響
SNS上では、手書きのノートを作成し試験に挑んだやす子に「頑張ったの伝わる」「忙しいだろうに本当にすごい」「字が綺麗」と称賛の声が相次いでいる。また「名前初めて見た」「可愛すぎる」など通知書に記載された「安井かのん」という本名にも注目が集まった。
◆やす子が取得「防災士」とは
今回やす子が取得した「防災士」とは、NPO法人「日本防災士」が認定する民間資格。防災に関する一定の知識と技能を習得したことを認められた人材に付与される資格で、取得者には、災害時の行動指示を行ったり自治会で行われる防災訓練や防災啓発に関わったりすることが求められる。
高校卒業後、陸上自衛隊に所属していたことで知られているやす子。現在も有事の際に招集を受け自衛官となる「予備自衛官」として活動をしており、今回の資格取得により更に活動の幅を増やしていくことが期待される。（modelpress編集部）
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