【紀ノ国屋】「シャンブレートート」全3色を販売、ペットボトルが縦に収まるサイズ
紀ノ国屋は、ペットボトルが縦に収まる使いやすいサイズ感で、荷物が多い日もきれいに持てる「シャンブレートート」(グレー/ピンク/モカ)を発売する。
2026年6月24日20時からオンラインストアで販売を開始し、25日から一部店舗を除く各店舗で順次販売する。
ペットボトルが縦に収まるサイズ設計で、限られたスペースでもすっきりと収納しやすい仕様。内側にはポケットを備え、ハンカチや鍵、スマートフォンなどの小物を整理できるようにした。
生地には格子状の織り(シャンブレー素材)を施して、やわらかさの中にも程よい立体感を出した。シンプルながら上品さがあり、カジュアルな装いにもきれいめなスタイルにも自然に馴染む。
カラーは、グレー･ピンク･モカの3色展開。落ち着きがあり合わせやすいグレー、やわらかく華やかな印象のピンク、上品で深みのあるモカ。いずれも日常のスタイルに馴染むカラーに仕上げた。
【「シャンブレートート」全3色の画像はこちら】
【カラー】
グレー/ピンク/モカ
【販売価格】
各2,750円(税込)
【サイズ】
約タテ25cm×ヨコ32cm(容量:約8L)
【重量】
約180g
【耐荷重】
約2.5kg
【素材】
綿/ポリエステル混紡
【販売店舗】
インターナショナル(青山店)･等々力店･鎌倉店･ジェイアール京都伊勢丹店･渋谷スクランブルスクエア店･日本橋高島屋S.C.店･グランスタ丸の内店･大丸東京店･ニッケコルトンプラザ店･流山おおたかの森S･C FLAPS店･CIAL横浜店･神戸さんちか店･岩田屋本店