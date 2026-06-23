【紀ノ国屋】「シャンブレートート」全3色を販売、ペットボトルが縦に収まるサイズ

紀ノ国屋は、ペットボトルが縦に収まる使いやすいサイズ感で、荷物が多い日もきれいに持てる「シャンブレートート」(グレー/ピンク/モカ)を発売する。

2026年6月24日20時からオンラインストアで販売を開始し、25日から一部店舗を除く各店舗で順次販売する。

【「シャンブレートート」全3色の画像はこちら】

◆紀ノ国屋 シャンブレートート

ペットボトルが縦に収まるサイズ設計で、限られたスペースでもすっきりと収納しやすい仕様。内側にはポケットを備え、ハンカチや鍵、スマートフォンなどの小物を整理できるようにした。

生地には格子状の織り(シャンブレー素材)を施して、やわらかさの中にも程よい立体感を出した。シンプルながら上品さがあり、カジュアルな装いにもきれいめなスタイルにも自然に馴染む。

カラーは、グレー･ピンク･モカの3色展開。落ち着きがあり合わせやすいグレー、やわらかく華やかな印象のピンク、上品で深みのあるモカ。いずれも日常のスタイルに馴染むカラーに仕上げた。

【「シャンブレートート」全3色の画像はこちら】

【カラー】

グレー/ピンク/モカ

【販売価格】

各2,750円(税込)

【サイズ】

約タテ25cm×ヨコ32cm(容量:約8L)

【重量】

約180g

【耐荷重】

約2.5kg

【素材】

綿/ポリエステル混紡

【販売店舗】

インターナショナル(青山店)･等々力店･鎌倉店･ジェイアール京都伊勢丹店･渋谷スクランブルスクエア店･日本橋高島屋S.C.店･グランスタ丸の内店･大丸東京店･ニッケコルトンプラザ店･流山おおたかの森S･C FLAPS店･CIAL横浜店･神戸さんちか店･岩田屋本店