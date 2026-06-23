乃木坂46岡本姫奈、肩出しトップスで透明感溢れる姿公開「彼女っぽさ出てて惚れる」「ビジュ最強」の声
【モデルプレス＝2026/06/23】乃木坂46の岡本姫奈が6月21日、自身のInstagramを更新。白いトップスを合わせた姿を公開し、話題となっている。
【写真】22歳乃木坂「彼女っぽさ出てて惚れる」透明感溢れる肩出しトップス姿
岡本は「カメラ 私より先に友達が上手になった」とつづり、写真を投稿。白いチュールがついた肩が見えるトップスを着用し、顎に手をおきカメラを見つめたポーズや、メガネをかけ斜め前方を見る姿などを披露している。トップスからは透明感溢れる肩や腕がのぞいている。
この投稿には「可愛すぎて心臓がドキドキする」「透明感レベチ」「ビジュ最強」「彼女っぽさ出てて惚れる」「可愛すぎる」「とびきりの美しさに恋してしまう」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】22歳乃木坂「彼女っぽさ出てて惚れる」透明感溢れる肩出しトップス姿
◆岡本姫奈、肩出しトップスで美肩＆美腕披露
岡本は「カメラ 私より先に友達が上手になった」とつづり、写真を投稿。白いチュールがついた肩が見えるトップスを着用し、顎に手をおきカメラを見つめたポーズや、メガネをかけ斜め前方を見る姿などを披露している。トップスからは透明感溢れる肩や腕がのぞいている。
◆岡本姫奈の投稿に反響
この投稿には「可愛すぎて心臓がドキドキする」「透明感レベチ」「ビジュ最強」「彼女っぽさ出てて惚れる」「可愛すぎる」「とびきりの美しさに恋してしまう」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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