◆第１０８回全国高校野球南北海道大会▽２回戦 駒大苫小牧１３―０苫小牧高専＝５回コールド＝（２３日・とましんスタジアム）

１９年ぶりの夏の甲子園出場を目指す駒大苫小牧が１３―０の５回コールドで苫小牧高専を下し、初戦を突破。３回戦〜準々決勝が開催される函館行きを一番乗りで決めた。

１回から打線がつながった。３安打３打点をマークした２番・坂本唯斗二塁手（３年）の適時打で先制すると、４番ＤＨ・野本洸志（３年）、５番・白川広大一塁手（３年）の連続適時打などで加点。打者一巡し、２死三塁から坂本がこの回２本目の適時打を放つなど、いきなり８点を奪って主導権を握った。

今夏から地区予選が廃止となり、トーナメントが一本化された。そのため、駒大苫小牧が地元の苫小牧・とましんスタジアムで試合をするのは１戦のみ。札幌、函館開催の３回戦〜準々決勝は約２５０キロ離れた函館で試合を行うため、夏の初戦では異例とも言える全校応援が実施された。「とましんスタジアムで夏の大会が１試合しかないということで、金野校長が気遣っていただいて実現した。すごくうれしかった。長年やってきた身としては、（苫小牧での試合が）最後なんだなという感じはする。さみしいですね」と佐々木孝介監督。右翼スタンドからの大声援を受けながら、今夏最初で最後の苫小牧での白星を手にした。

次戦の３回戦（ベスト３２）は７月８日。鵡川―苫小牧東の勝者と対戦する。函館の隣町・七飯町で生まれ育った坂本唯にとっては地元凱旋（がいせん）で、家族や親戚などが球場に集結する予定だ。

北広島のエスコンフィールド北海道で開催される準決勝に進めば、再び全校応援が実施される可能性もあり、「地元でやるのはうれしいけど、そこに満足していたら結果は出ない。そこは関係なくチームプレーでやっていきたい」と背番号４。函館で３試合を勝ち抜き、心強い応援団とともにエスコンに乗り込む。