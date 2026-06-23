日本ハムは23日、11月22日に「FIGHTERS LEGENDS GAME」と題してOB戦を開催すると発表した。

ともに日本一に輝いた2006年組VS2016年組のドリームマッチ。2006年組はトレイ・ヒルマン元監督（現チームコンサルタント）が、2016年組は栗山英樹前監督（現チーフ・ベースボール・オフィサー）が指揮を執る。

この日は会場となるエスコンフィールドで会見が行われ、栗山CBOは「ファンの方々に歴史を知ってもらいながら、応援してもらうのはすごく大事。是非、最高の試合を繰り広げてくれると思いますので、楽しみにしてください」と来場を呼びかけた。

また、会見には金子誠氏、鶴岡慎也氏、田中賢介氏も出席。06年組の金子氏は「エスコンフィールドで野球ができるのは、我々OBの夢でもある。楽しんでプレーする姿を見せられるように、少しずつ準備をして恥ずかしくないような準備をしたい」と語り、同組の鶴岡氏は「当時よりユニホームの素材がかなり良くなっており、時代の流れを感じます。ケガだけしないように。あとは恥をかかないように」と苦笑い浮かべた。また、16年組の田中氏は「若さで試合を圧倒したい」と、意気込んだ。

北海道移転後初優勝の立役者となった新庄監督の出場について問われると、鶴岡氏は「新庄さんにオファー出したら来てくれるんじゃないですか？2006年組で。新庄さんが出てくれないと、ちょっと困りますよね」と参加を呼びかけた。また、現時点で現役選手の出場は予定していないが金子氏は「もう片っ端から、今からでもね。大谷翔平も含めて。ちょっと期待を持たせて」と語り、鶴岡氏も「ダルもリハビリ終わっているぐらいですよね？」と、サプライズを期待した。