MISSHAのBBクリームが20周年で進化！ハイカバーなのに自然な美肌へ

BBクリームブームの火付け役として多くの女性に愛されてきたMISSHAが、日本上陸20周年を迎え、新たなBBクリームシリーズを発売します。近年、海外でも再び注目を集めているBBクリームは、時短と美肌見せを両立するベースメイクとして人気が再燃中。今回はメイクアップアーティストyumiさんも絶賛するMISSHAの新BBクリームと化粧下地の魅力を詳しくご紹介します。忙しい朝でも理想のセミツヤ肌を叶えたい方は必見です♪

BBクリーム人気が再燃する理由

近年、欧米を中心にBBクリーム人気が再び高まっています。その理由は、スキンケア感覚で使える手軽さと高機能性。

化粧下地やファンデーションを重ねなくても、美しい肌印象を演出できる点が支持されています。

メイクアップアーティストのyumiさんも、「昔のBBクリームのイメージを覆すほど進化している」と評価。

ナチュラルな仕上がりからフォーマルなメイクまで幅広く対応できることから、メイク初心者はもちろん、大人世代にもおすすめのアイテムとなっています。

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yumi流セミツヤ肌メイク術

美しいセミツヤ肌を作るポイントは、「ミシャ BBブーマー」と「ミシャ M パーフェクトカバー セラム BBクリーム PRO」の組み合わせです。

まずBBブーマーを仕込み、目の下やくすみが気になる部分をトーンアップ。ピンクパールが内側から発光するような自然な明るさを演出してくれます。

その後、ミシャ M パーフェクトカバー セラム BBクリーム PROを顔の中心から外側へ伸ばします。スポンジを使うことで密着力が高まり、崩れにくさもアップ。

美容液成分62％配合のため、みずみずしいうるおいとハリ感のある肌印象へ導いてくれます。

テクニックいらずで美肌が完成するのも魅力。乾燥が気になる方やツヤ感を重視したい方にぴったりです。

注目の新製品ラインナップ

ミシャ BBブーマー

価格：20mL1,430円（税込）／40mL2,200円（税込）

ひと塗りで明るく華やかな印象へ導くトーンアップ下地。

発売日：2026年5月1日（金）EC先行発売／2026年6月30日（火）全国発売

ミシャ M パーフェクトカバー セラム BBクリーム PRO

価格：20mL1,430円（税込）／50mL2,200円（税込）

美容液成分62％配合の美容液BBクリーム。

SPF50／PA++++

展開カラー：No.19／No.21／No.23

発売日：2026年5月1日（金）EC先行発売／2026年6月30日（火）全国発売

ミシャ M パーフェクトカバー BBクリーム PRO

価格：20mL1,320円（税込）／50mL1,980円（税込）

高密着・高カバーでなめらかな肌へ導くBBクリーム。

SPF42／PA++++

展開カラー：No.19／No.21／No.23

発売日：2026年5月1日（金）EC先行発売／2026年6月30日（火）全国発売

※展開カラーについて、時期により発売カラーが異なります。

MISSHAの進化したBBクリームを体験して

時短メイクと美肌見せを両立したい女性にとって、MISSHAの新BBクリームシリーズは見逃せない存在です。

美容液感覚で使えるうるおいタイプから、高カバータイプまで、自分好みの肌印象に合わせて選べるのも魅力♡

BBクリームの新たな可能性を感じさせるラインナップで、毎日のベースメイクをもっと快適に楽しんでみてはいかがでしょうか。日本上陸20周年を迎えたMISSHAの進化にぜひ注目してみてください♪