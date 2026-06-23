◇インターリーグ ドジャース2−1ツインズ（2026年6月22日 ミネアポリス）

ドジャースは22日（日本時間23日）、敵地でのツインズ戦で1点差ゲームを制し、連敗を2で止め、両リーグ最速で50勝に達した。

チームは正捕手・スミスをはじめ、外野のレギュラーであるT・ヘルナンデスや先発のグラスノー、スネルらが負傷者リスト（IL）入り。さらに、この日は正右翼手・タッカーが「腰のけいれん」で2回に代走を送られ途中交代すると、スタメンマスクをかぶったラッシングも「脳振とうの可能性」で3回守備からベンチに退くアクシデントに見舞われた。

ケガ人が多い中でも両リーグ最速で50勝に到達し、50勝29敗で貯金は21まで増えた。

試合後、ロバーツ監督は勝ち星が伸びている要因として「まさに『粘り強さ（resilience）』だと思う」と即答。「健康状態やパフォーマンスなど、自分たちではコントロールできないこともたくさんある。だからこそ、出番が来た選手が準備をしておかなければならない」とベンチの選手たちも準備を怠ってはならないとした。

それだけに「今夜もアレックス（コール）が途中から出てきて素晴らしい守備を見せてくれたし、チャッキー（控え捕手ロビンソン）も急きょ出場して良い捕球をしてくれた。負傷者の代わりに多くの選手が活躍している」とタッカー、ラッシングに代わって途中出場した選手が十分、仕事を果たしたと称賛。「チームの層の厚さと、『前へ進み続ける』というチームの姿勢を示していると思う」と3連覇に向け、皆が一丸となっているとうなずいた。