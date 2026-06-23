サッカー・アルビレックス新潟レディースは23日、川澄奈穂美選手と契約更新したと発表しました。



川澄選手は神奈川県出身の40歳。なでしこジャパンで活躍、INAC神戸レオネッサやシアトル・レインFCなどを経て、2023-24シーズンよりアルビレックス新潟レディースに加入。



2025/26 SOMPO WEリーグでは19試合に出場、1得点をあげています。





川澄選手はホームページで次のようにコメントしています。＊＊＊有り難いことに来シーズンもこのクラブの一員として闘うことができます。サッカー選手として、愛するクラブでプレーできることはこの上ない喜びです。契約していただけることに感謝し、選手としての責務を果たす覚悟です。このクラブに入団してから4年目になりますが、加入会見で発した「新潟にタイトルを！」という目標は今も変わりありません。むしろ、日々その想いは強くなっています。タイトルの数は毎シーズン決まっていて、自分自身のキャリアを考えると「次こそは」「今季こそは」なんて軽々しく言えないのも事実です。だからこそ、今まで以上に一日一日、1プレー1プレーに魂を込めて取り組みたいと思いますし、皆様にはその姿勢を常にガン見していていただきたいです。これまで、しんどい時、心が折れそうな時、皆様と共に這い上がって来ました。来シーズンもきっとそんな時があると思いますが、新潟一丸で闘いましょう。サッカーが大好きな新潟を、諦めの悪い新潟を、タイトルに本気な新潟を見せつけましょう。そして、揺るぎない「新潟にタイトルを」の想いを形にしましょう。来シーズンもよろしくお願いいたします！アイシテルニイガタ！！