＜親の孤独死、私のせい？＞実家に行かなくなって数年後「落ち着いて聞いて…」えっ？【第2話まんが】
私（アイコ、40代）の母は7年前に亡くなり、父（ヒロシ、78歳）の1人暮らしが始まりました。明るく会話の中心にいた母がいなくなり、父は次第に塞ぎ込むようになります。そんな父を心配した私は遠方の実家に年2回ほど帰省するようになりました。しかし帰省のたびに父は後ろ向きな発言を繰り返し、ついに私を親不孝だとなじるような言葉までかけてきたのです。私はその言葉がどうしても許せず、そのまま3年ほど帰省しなくなりました。
父の死は、父の従姉妹（スガワラさん、70代）からの連絡で知りました。私は冠婚葬祭でスガワラさんと数回会った程度で、顔もあまり覚えていません。でもスガワラさんの居酒屋と実家が近いこともあり、父とスガワラさんはずっとつながっていたようです。
父の死因は心不全でした。発見されたときは、亡くなってからすでに数日経っていたそうです。突然の知らせに私は大きな衝撃を受けましたが、悲しみに浸る間もなく各種手続きに追われ、父の葬儀を執り行いました。
葬儀を終えたあと、夫と子どもたちだけ先に帰宅してもらい、私は残りの手続きを済ませます。仕事の都合もあるので、実家の整理は後日行うことにして自宅へ向かいました。
父と疎遠になってから3年が過ぎ、連絡は形式的で素っ気ないメールを数回するだけでした。私が電話をかけても父に拒絶され、父が亡くなる1年前を最後に連絡が途絶える状況へ。
そして……ほとんど面識のないスガワラさんから、突然父の死を知らされたのです。死後数日経った孤独死でした。
私は葬儀と手続きに追われるなか、スガワラさんから言われた「孤独死」という言葉が胸に残り、もっと連絡を取っていれば、もっと会いに行っていれば、と取り返しのつかない後悔と恐怖に襲われています。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・みやび
父の死は、父の従姉妹（スガワラさん、70代）からの連絡で知りました。私は冠婚葬祭でスガワラさんと数回会った程度で、顔もあまり覚えていません。でもスガワラさんの居酒屋と実家が近いこともあり、父とスガワラさんはずっとつながっていたようです。
父の死因は心不全でした。発見されたときは、亡くなってからすでに数日経っていたそうです。突然の知らせに私は大きな衝撃を受けましたが、悲しみに浸る間もなく各種手続きに追われ、父の葬儀を執り行いました。
葬儀を終えたあと、夫と子どもたちだけ先に帰宅してもらい、私は残りの手続きを済ませます。仕事の都合もあるので、実家の整理は後日行うことにして自宅へ向かいました。
父と疎遠になってから3年が過ぎ、連絡は形式的で素っ気ないメールを数回するだけでした。私が電話をかけても父に拒絶され、父が亡くなる1年前を最後に連絡が途絶える状況へ。
そして……ほとんど面識のないスガワラさんから、突然父の死を知らされたのです。死後数日経った孤独死でした。
私は葬儀と手続きに追われるなか、スガワラさんから言われた「孤独死」という言葉が胸に残り、もっと連絡を取っていれば、もっと会いに行っていれば、と取り返しのつかない後悔と恐怖に襲われています。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・みやび