あれ、ネリー・コルダって左打ちでしたっけ？ あまりも完璧なスイングに称賛コメントが殺到「地球上で最高のゴルファーだ」
ネリー・コルダ（米国）が自身のインスタグラムを更新。今週、海外メジャー第3戦「KPMG全米女子プロ選手権」が開催されるヘイゼルティン・ナショナルGCで、何と左打ちでナイスショットを放つ新旧の動画を上下に並べて投稿した。
【動画】あまりに自然なネリー・コルダの左打ち
ここは1962年に開場した名門コース。これまで男子ツアーの「全米オープン」「全米プロゴルフ選手権」、女子ツアーの「全米女子オープン」、米国代表と欧州代表が戦う「ライダーカップ」などの舞台にもなってきた。「KPMG全米女子プロ選手権」は2019年に継いで2回目の開催となる。動画はコルダが右利き用のクラブを使い、池の淵から左打ちでグリーンを狙うショットだ。19年と26年、どちらも違和感なくきれいに振り抜くと、ともに手を挙げてナイスショットを喜んでいた。投稿を見たファンは「完璧だよ」「どのクラブで打ったの？ 素晴らしいスイングだ」「なんて多才なんだ！」と驚嘆。そして「現時点で、地球上で最高のゴルファーだ」「あなたは別の惑星から来たんじゃないの？」との声まで寄せられていた。今シーズンはこれまで9試合に参戦し4勝、2位が3回、8位が1回と、まさに無双状態のコルダ。メジャー大会は「シェブロン選手権」「全米女子オープン」を制しており、本大会で3連覇を目指している。ちなみに19年の大会では3位タイでフィニッシュしており、コースとの相性も良いようだ。注目の「KPMG全米女子プロ選手権」は25日に初日を迎える。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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