W・クラークが7億ゲットで4位に浮上 S・シェフラーは20億突破で1位復帰【米国男子賞金ランランキング】
海外メジャー今季第3戦の「全米オープン」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。
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賞金総額2250万ドル（約36億1400万円）のビッグマネーがかかった一戦。2023年に続く大会2勝目を完全優勝で果たしたウィンダム・クラーク（米国）が450万ドル（約7億2280万円）を獲得。今季通算を896万2736ドル（約14億4900万円）として、20位から4位にランキングを上げた。大会2位のサム・バーンズ（米国）は243万ドル（約3億9300万円）をゲットし、通算596万2540ドル（約9億6410万円）として29位から10位にジャンプアップ。大会3位のトム・キム（米国）は153万2530ドル（約2億4790万円）を加算し、通算226万1780ドル（約3億6570万円）として99→54位に浮上した。43位タイに終わった久常涼は7万2592ドル（約1174万円）の上積みで通算289万7461ドル（約4億6850万円）の41位。同65位タイで大会を終えた松山英樹は4万4938ドル（約727万円）を加えて通算335万1107ドル（約5億4185万円）の33位となっている。4位タイで終戦したスコッティ・シェフラー（米国）が92万882ドル（約1億4900万円）を獲得し、通算1296万4575ドル（約20億9630万円）で1位に復帰。2位にマシュー・フィッツパトリック（イングランド）、キャメロン・ヤング（米国が）3位で続く。
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