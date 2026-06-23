永作博美「びっくりした」 人気歌手と“まさかの遭遇” 貴重な2ショット公開し反響「最強なお二人」「楽しそう！」
俳優の永作博美（55）が22日、自身のインスタグラムを更新。「うわーびっくりした。。」と人気歌手とばったり遭遇したことを報告し、思い出エピソードをつづった。
【写真】「楽しそう！」若かりし頃の永作博美＆YUKIの2ショット
永作が遭遇したのは歌手のYUKI（54）。「ここで会うかー!?!?!!って!?…えーここ!? 二人して爆笑」と想定外の場所だったようで、「あまりにも面白いから昔の写真載っける！」と若かりし頃の2ショットをアップした。
あどけなさが残る2人はマイクや電話機のようなものを持ち歌っている様子。「ユキちゃんにこれ出していい？って確認したら 大丈夫よ、この写真もうすでに私の公式の本で当時出してるし、とのこと、、“それにしてもこれは楽しかった！私たち輝いてるぜ。” と返事が返ってきました」とYUKIとのやりとりを明かした。
永作も「しかしまぁ、、昔の写真はアホみたいにみんな楽しそうです。若かったわ笑」となつかしそうに“青春時代”を振り返った。
この投稿には、「素敵なお写真」「最強なお二人」「当時も今もかわいすぎる」「2人とも楽しそう！」「なんかふたり似ている気がします」などの声が寄せられている。
【写真】「楽しそう！」若かりし頃の永作博美＆YUKIの2ショット
永作が遭遇したのは歌手のYUKI（54）。「ここで会うかー!?!?!!って!?…えーここ!? 二人して爆笑」と想定外の場所だったようで、「あまりにも面白いから昔の写真載っける！」と若かりし頃の2ショットをアップした。
永作も「しかしまぁ、、昔の写真はアホみたいにみんな楽しそうです。若かったわ笑」となつかしそうに“青春時代”を振り返った。
この投稿には、「素敵なお写真」「最強なお二人」「当時も今もかわいすぎる」「2人とも楽しそう！」「なんかふたり似ている気がします」などの声が寄せられている。