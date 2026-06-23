長濱ねる「ありがとうございました」（写真はインスタグラム @nerunagahama_ より）

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　俳優・タレントの長濱ねる（27）が22日、自身のインスタグラムを更新。先日話題を呼んだ大胆なヘアカットの様子を収めた、ビフォー・アフターの動画を公開した。

【動画】ロング→ショートボブへ！長濱ねる“大胆イメチェン”のビフォー・アフター

　長濱は20日の投稿で「髪を切った！」と報告し、これまでのロングヘアから一変した新鮮なショートボブ姿を披露したばかり。

　この日は「ありがとうございました」と感謝の言葉を添えて、実際にハサミが入れられていくヘアカット風景の動画を投稿した。

　動画には、長かった髪がバッサリと切られ、スタイリッシュなショートボブへと生まれ変わっていくリアルな工程が映し出されており、長濱の新たな魅力を引き出したイメチェンの舞台裏にたくさんの「いいね！」が届けられている。