“髪バッサリ”長濱ねる、ロング→ショートボブへのビフォー・アフター動画を公開 大胆イメチェンに反響
俳優・タレントの長濱ねる（27）が22日、自身のインスタグラムを更新。先日話題を呼んだ大胆なヘアカットの様子を収めた、ビフォー・アフターの動画を公開した。
【動画】ロング→ショートボブへ！長濱ねる“大胆イメチェン”のビフォー・アフター
長濱は20日の投稿で「髪を切った！」と報告し、これまでのロングヘアから一変した新鮮なショートボブ姿を披露したばかり。
この日は「ありがとうございました」と感謝の言葉を添えて、実際にハサミが入れられていくヘアカット風景の動画を投稿した。
動画には、長かった髪がバッサリと切られ、スタイリッシュなショートボブへと生まれ変わっていくリアルな工程が映し出されており、長濱の新たな魅力を引き出したイメチェンの舞台裏にたくさんの「いいね！」が届けられている。
【動画】ロング→ショートボブへ！長濱ねる“大胆イメチェン”のビフォー・アフター
長濱は20日の投稿で「髪を切った！」と報告し、これまでのロングヘアから一変した新鮮なショートボブ姿を披露したばかり。
この日は「ありがとうございました」と感謝の言葉を添えて、実際にハサミが入れられていくヘアカット風景の動画を投稿した。
動画には、長かった髪がバッサリと切られ、スタイリッシュなショートボブへと生まれ変わっていくリアルな工程が映し出されており、長濱の新たな魅力を引き出したイメチェンの舞台裏にたくさんの「いいね！」が届けられている。