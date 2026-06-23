お笑いタレントのやす子さんが6月22日、自身のX（旧Twitter）アカウントを更新し、防災士の資格試験に合格したことを報告しました。



【写真を見る】【 やす子 】 「防災士」の資格試験に合格 「4ヶ月くらい1日2時間から6時間勉強しました!!」 猛勉強ノートも公開





やす子さんは「【ご報告】防災士の資格に合格しました!! 引き続き、災害に備えて行きます!!」と、合格通知書の写真を添えて投稿。







写真には日本防災士機構が発行した通知書が写っており、受験者名は本名の「安井かのん」様となっています。試験は2026年5月31日に実施され、通知書の発行日は同年6月5日となっています。



続けての投稿でやす子さんは、「私は高卒でちゃんと勉強をしたことがなかったので、楽しかったです!! 完全にプライベートでの取得です笑」と明かしたほか、「4ヶ月くらい1日2時間から6時間勉強しました!! 内容はすっごく幅広く今後役立つことを沢山勉強できたので、オススメです!!（PRじゃないです）」とも語り、約4か月にわたって自発的に勉強に取り組んだことを強調しました。







同時に公開された勉強ノートの写真には、ピンクの蛍光ペンで重要箇所が強調され、「タイムライン」や火山ガスに関する内容など、幅広いテーマにわたる手書きのメモがびっしりと書き込まれている様子が確認できます。







この投稿に対し、SNS上では「ほんとすばらし…！！！！」「密かに頑張ってたんだね」「本当に毎日時間を作って資格取得すごいです」「勉強が出来る人のノート!!って感じます!!」「素晴らしい自己啓発。勉強したことが自分のためになる見習いたいです」など、多くの称賛や祝福のコメントが寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】