「ザ・ドリフターズ」加藤茶（83）の妻で、タレント・加藤綾菜（38）が23日放送のTBSラジオ「大島由香里 Brand−New Morning」（月〜木曜前5・00）にゲスト出演。結婚後のバッシングを語った。

23歳の時に45歳年上の茶と結婚した綾菜。その年の差から結婚後は批判的な声も多く上がった。番組パーソナリティーのフリーアナウンサーの大島由香里が「2人の思いを確かであっても相当風当たりは強かったと思いますけど、どう乗り越えたんですか？」と聞くと、「元々忍耐強いところはありますね。折れそうにはなるけど折れたことはないですね、人生で」ときっぱり答えた。

常に励ましてくれた母の存在が支えになったという。一方で、「初めは幸せになると思ったのに、幸せだったのは初めの数カ月でものすごいバッシングが始まった。折れてはないけど、体重が14、5キロ落ちた。そのくらい毎日大変だった」と吐露。「イタズラ電話もくるし、ポストの中のもの絶対持って行かれる。支払いも全部。当時のSNSに住所とか全部細かく書いてあった」と明かすと、大島は「ひどい」と絶句した。

大島「そういう時、茶さんはどんな声をかけるんですか？」と質問すると、「普通でしたね。普通は“大丈夫？綾ちゃん”って一緒に泣いてくれたりすると思うじゃないですか。テレビ見て笑ってましたね」と回答。「その時は冷たい男だなと思ったんですよ。何コイツって思ってたんですけど、それは加トちゃんの優しさ。でも、一言言われたのは、“10年忍耐だから、何かを認めてもらうには10年かかるから”って。週刊誌に悪いこと凄い書かれていたんですけど、“何言われても反抗しちゃ駄目だし、誠実に生きとったら大丈夫じゃけぇ”みたいな感じで言われていましたね」と茶からの言葉を明かした。

大島は「かっこいい。説得力がありますよね。芸歴も長い中で凄くいろいろなこと経験されている中で、“忍耐10年”」と感嘆。綾菜は実際に約10年後に風向きが変わったことを明かした。