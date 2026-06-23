TVアニメ『猫と竜』2026年7月より放送開始！猫大集合の本キービジュアル、第2弾PVを公開！OP＆EDテーマ情報、配信情報を発表！

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宝島社よりノベルとコミックが刊行中の『猫と竜』(原作：アマラ / キャラクター原案：大熊まい / 漫画：佐々木泉)。

猫に育てられた竜、猫たち、そして人間たちが織りなす不思議な絆の物語が描かれ、心あたたかく、そしてちょっと切なくなる、大人気ファンタジー作品。原作は「小説家になろう」にて、短編としては異例の日間ランキング1位を獲得したことでも話題となった。現在までに、単行本9巻・文庫本4巻・コミックス12巻が発売されており、累計発行部数は140万部を突破(小説・コミックス・電子版含む)している話題作だ。

このたび『猫と竜』のTVアニメ化の続報が発表された。

まず、TVアニメ『猫と竜』の本キービジュアルを公開。今回のキービジュアルは、作中に登場する猫が大集合となっている印象的なイラストに仕上がっている。猫たちの中心には猫竜がおり、それを取り巻く猫たちはそれぞれの個性が垣間見える表情やポーズとなっています。遠くには人間の住む街も見えている。

あわせて、配信情報を発表。dアニメストア、ABEMAにて、6月27日(土)21:30〜地上波1週間先行・最速配信が決定した。ほか各配信サービスでも7月4日(土)21:00〜順次配信開始を予定しています。詳細な配信サービス一覧はアニメ公式サイトにて確認を。

さらに、OP&EDテーマ情報も解禁！OPテーマはsuis from ヨルシカによる「猫日」(※読み：ねこじつ)に決定！suis from ヨルシカは透明感ある歌声が魅力的なヨルシカのヴォーカリスト。今作のために書き下ろされた「猫日」はsuis本人が作詞を担当、そしてキタニタツヤが作曲・編曲を手掛け、軽快で親しみやすいチャーミングなメロディが印象的な楽曲となっている。そしてEDテーマはshallmによる「ただいまの場所」に決定！shallmは自ら作詞・作曲を手掛けるボーカルliaによるバンドプロジェクトで、艶やかで力強い歌声と心に残るキャッチーなメロディ、洗練されたバンドサウンドが魅力。今回の「ただいまの場所」もliaが作詞・作曲を手掛け、深い愛の絆を歌った楽曲となっている。各アーティストからは、アーティストコメントが到着！作品の印象や主題歌を担当することへの意気込みを語っている。

●楽曲情報

OPテーマ

suis from ヨルシカ

「猫日」

作詞：suis / 作曲・編曲：キタニタツヤ

＜suis from ヨルシカ コメント＞



Q1. 作品の印象を教えてください

猫も人間も愛おしい作品で、本当に癒されます。ケットシーと共生するなんて夢に見るくらい羨ましいです。夢に見られるかはさておき、『猫と竜』を読んでそのままソファで昼寝をすると“極上”だということはぜひお伝えしたいです。

Q2. 主題歌をご担当されることへの意気込みをお願いします！

『猫と竜』という温かい作品と、「猫」という大切な家族への想いを綴れたことをとても幸せに思います。また、親愛なるキタニタツヤ氏に書いてもらえた曲と共にアニメ作品としての『猫と竜』を彩れることが嬉しいです。一ファンとしてもただただアニメが楽しみです。毎週癒されようという意気込みがもりもりあります。

EDテーマ

shallm

「ただいまの場所」

作詞・作曲：lia / 編曲：村山☆潤

＜shallmコメント＞



Q1. 作品の印象を教えてください

種族を超えた愛情にとても胸が温かくなりました。

受け取った愛情をまた次の誰かへ渡していく、愛情の連なりが本当に素敵です。猫と竜と人間、それぞれで流れる時間の速さや生き方、考え方が違うからこそ、一緒に過ごせる時間の尊さがより鮮明に感じられます。読み進めるほど、それぞれの幸せを願わずにはいられない、優しく温かな余韻の残る物語でした！

By lia

Q2. 主題歌をご担当されることへの意気込みをお願いします！

素敵な作品に携わらせていただけて、とても光栄です。『ただいまの場所』では、近くにいても遠くにいても、変わることなく繋がっている深い愛の絆を歌っています。共に過ごした時間の温かさや、旅立ちを見守る優しさと切なさを、物語と共に感じていただけたら嬉しいです。

By lia

●作品情報

TVアニメ『猫と竜』

2026年7月より、TOKYO MX、ＢＳ日テレ、読売テレビ、AT-X、長崎文化放送にて放送開始

TOKYO MX：7月4日より、毎週土曜日21:00〜

ＢＳ日テレ：7月6日より、毎週月曜日23:30〜

読売テレビ：7月7日より、毎週火曜日25:29〜

AT-X：7月9日より、毎週木曜日23:30〜(リピート：毎週月曜日10:30〜 / 毎週水曜日16:30〜)

長崎文化放送：7月8日より、毎週水曜日25:20〜

dアニメストア、ABEMAにて、6月27日(土)21:30〜地上波1週間先行・最速配信！

ほか各配信サービスにて、7月4日(土)21:00〜順次配信開始

※日時は予告なく変更となる場合がございます

※配信の詳細は各配信サービスにてご確認ください

＜イントロダクション＞

深い深い、森の奥。

一匹の火吹き竜が、魔法を操る猫たちと暮らしています。

生まれる前に実親を失ったその竜は、

偶然出会った一匹の母猫によって育てられました。

猫たちは、空を飛び火を噴く“ちょっと変わった猫”として、

竜を家族に迎え入れたのです。

好奇心旺盛な森の猫たちの生き方は十猫十色。

竜は母猫への恩を返すかのように、森の猫たちに寄り添い、見守り続けます。

そんな竜を猫たちは“羽のおじちゃん”と呼び、慕っています。

一方、人間は畏怖を込めて“猫竜”と呼ぶのでした……。

【STAFF】

原作：アマラ

キャラクター原案：大熊まい

漫画：佐々木泉

(宝島社刊)

監督：オ ジング

シリーズ構成：広田光毅

キャラクターデザイン：倉員千晶、西野理惠

サブキャラクターデザイン：黒澤浩美

プロップデザイン：張力文

美術設定：伊良波理沙

美術監督：薛 平

色彩設計：小島真喜子

CGディレクター：中島知奈絵

撮影監督：高橋賢司

編集：渡辺直樹

音楽：小畑貴裕

音響監督：小沼則義

アニメーション制作：OLM

【CAST】

猫竜：子安武人

ママにゃん：井上喜久子

シロタエ：和泉風花

クロバネ：速水 奨

ハイブチ：杉山紀彰

チークロ：河瀬茉希

クロタマ：徳留慎乃佑

ガリー：種粼敦美

アンネロッサ：安済知佳

スタン：榎木淳弥

葉猫：芹澤 優

王子：小市眞琴

国王：一条和矢

グレーターデーモン：田所陽向

四代目モシャモシャ：上田燿司

ミケミケ：白砂沙帆

モナルカ(黒)：花江夏樹

ポムポラ：麻生智久

＜suis from ヨルシカ アーティストプロフィール＞

2017年より活動を開始したバンド「ヨルシカ」のボーカルを担当。

透明感ある歌声と楽曲に合わせて変化する表現力は各方面から高い評価を得ており、

ヨルシカの活動のみならず、映画の主題歌やナレーションなど、ソロとしての活動も幅広く行っている。

＜shallm アーティストプロフィール＞

2023年3月1日に初のオリジナル曲「夢幻ホログラム」を配信リリース後、同年9月に、Major 1st Digital Single『センチメンタル☆ラッキーガール』（MBSドラマ『女子高生、僧になる。』オープニング主題歌）でユニバーサルミュージックVirgin Musicよりメジャーデビュー。

2024年にはドラマやアニメ主題歌などのリリースで話題を集め、同年10月9日に自身初となる1st Full Album『charme』を発売。

TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』オープニングテーマ「まっさかさマジック！」のMVは現在520万再生を突破、MV100万回再生を超える楽曲も多数。

国内有数のフェスやイベントでのラインナップにも名を連ね、シーンでの存在感を目覚ましい勢いで高め続けている。

2025年３月１日(土)にはVeats Shibuyaにて「shallm 3rd Live 決起集会」を開催しSOLD OUT。

同年4月1日(火)より、自身初のラジオレギュラー番組TOKYO FM『シャルム・ワンダー・スペース』が放送開始。

同年7月より自身初となるツアー『shallm 1st LIVE TOUR 2025 一揆』を

7月5日(土)北海道・SPiCE、7月19日(土)大阪・梅田Shangri-La、8月11日(月・祝) 東京・SHIBUYA CLUB QUATTROで開催し、大盛況。

2026年2月14日(土)には東京・Spotify O-EASTで『shallm ONEMAN LIVE 〜 No Sweetness Within 〜』を開催。

©アマラ・宝島社／「猫と竜」製作委員会

関連リンク

TVアニメ『猫と竜』公式サイト

https://nekoryuu-pr.com/

ヨルシカオフィシャルサイト

http://yorushika.com/

shallmオフィシャルサイト

https://shallm.jp/