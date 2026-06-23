

ファジアーノ岡山 阿部海大選手

サッカーJ1・ファジアーノ岡山は、DF・阿部海大選手(26)がJ2のサガン鳥栖へ完全移籍すると発表しました。

阿部選手は2018年シーズンに東福岡高校から当時J2のファジアーノに加入。開幕戦の徳島戦では高卒ルーキーながらいきなり開幕スタメン出場、続く第2節の栃木SC戦ではプロ初ゴールを決めるなど、鮮烈な活躍を見せました。

2023年シーズンはJ2秋田に期限付き移籍。翌2024年シーズンに復帰すると、リーグ戦34試合に出場し、クラブ史上初のJ1昇格に貢献しました。2026年の百年構想リーグでは4試合に出場していました。

【阿部選手のコメント全文】

ファジアーノ岡山に関わるすべての皆さま、このたび、サガン鳥栖に移籍することを決めました。

この決断をするまで、本当にたくさん悩みました。

岡山はプロのキャリアをスタートしたクラブで、僕にとって特別な場所であり、このクラブで過ごした時間はサッカー人生の中でもかけがえない宝物だからです。

だからこそ、このクラブを離れることは簡単な決断ではありませんでした。

2018年ファジアーノ岡山に加入してから9シーズン、皆さんと共に歩んできて、決して順風満帆ではなく、苦しい時間も、結果が出ない時期もありましたが、そういった時期こそ選手としてどうあるべきか、何が必要なのかを、共に戦う選手・スタッフや、苦しいときこそ背中を押し共に戦ってくれるサポーターのみなさんに教えてもらいました。

そして、この素晴らしいクラブで歴史を変える多くの瞬間を共にできたことを誇りに思います。特に2024シーズン、ホームでJ1昇格を決めた時に見た景色は、忘れることなく深く印象に残っています。岡山で出会ったすべての方々に感謝しています。この街で過ごした日々、スタジアムの景色、皆さんの声援は一生忘れることはありません。

家族も含め、本当にたくさんの愛情をいただきました。岡山が大好きです。

そして、これからもずっと特別な場所です。

僕はここでクラブを離れますが、

サポーターの皆さんは、応援することをやめなければ、ずっとファジアーノ岡山を応援することができます。ですので、これからもファジアーノ岡山をよろしくお願いします。

本当にありがとうございました！