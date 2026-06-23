フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時４７分）が２３日に放送され、「ビキニフィットネス」の女王・安井友梨さんが衝撃のトレーニング風景を公開した。

安井さんは１週間毎日別の部位を鍛え、休みなくトレーニングを続ける。ある１日に密着したＶＴＲでは朝８時からジムに行き、まずは１１種類のストレッチで準備運動。バーベルを持ち上げるデッドリフトでは９０キロを軽々と持ち上げる姿や、「めちゃくちゃ嫌いです」と言いつつもスクワットをこなす姿を見せた。

さらにその後もジムを３軒ハシゴするという徹底した追い込みぶりにスタジオも驚がく。そんな安井さんは「目指しているお尻と脚があるんです」と憧れの存在を携帯電話の待ち受けにしているそうで、つらい時のやる気にしていると告白。そこでカメラに向けた画面に映ったのはまさかの競走馬・ディープインパクト。「こういう風になるぞとイメトレしてからトレーニングしています。サラブレッドのような脚とお尻になりたくて」と語り「確実にディープインパクトに近づいている気がします」とトレーニングの効果を実感していた。

その後はスタジオでも「座っているのはお尻の筋肉がつぶれちゃうので本当は一人だけここで立っていたい。立つか寝るか」と話すと、ブラックマヨネーズ・小杉竜一から「馬を受け入れてるな」と突っ込みが入っていた。