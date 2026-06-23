お笑いコンビ「三遊間」のさくらい（30）が22日放送のABCテレビ「吉田徳井の大予言」（月曜深夜0・00）に出演。意中の女性への最適なプレゼントについて論じた。

ブラックマヨネーズ・吉田敬、チュートリアル・徳井義実の同期2人がMCを務め、未来を見通す3人の“予言者”の持論について議論する新番組。さくらいは、「まもなくバスボムをプレゼントで贈る男は逮捕されるだろう」と予言した。

「気の利いたプレゼントっぽいけどなあ」と首をかしげた徳井に、「夫婦、カップル間ではいいんですけど、親密な関係ではない女性にあげるのはセクハラ」とさくらい。バスボムをチョイスした段階で「あげる女性の裸想像してますよね？」と問うた。

徳井は「バスタブに入って、（湯船より）上しか見えてないイメージ」と抵抗したが、「百歩譲って（裸を）想像しない人がいるとしても、プレゼントってその人の気配がする」と、使用する際にくれた人の顔が浮かんだり、気配を感じることを指摘した。

「バスボムは裸の時に使う。例えば（ブラマヨ）吉田さんからもらったとしたら、バスボムは“小っちゃい吉田さん”と言っても過言じゃない。吉田さんの気配がパンパンに詰まったものを風呂に放り込んで、吉田さんが溶け出した中に裸で入るんですよ？これは犯罪でしょ！」と評して、共演陣は爆笑。この日唯一の女性出演者、カーネーション・吉田結衣も「言わんとしてることは分かる。確かに絶対うれしいかって言われたら（くれる）人による」と同意した。

では気になる女性に贈っていいものは何か。さくらいは「プレゼントは基本的に、その女性と接していて見たことがある場面から選ばなあかんと思う」と持論を展開。「ほー！それは新しい視点やな！」と目からうろこの徳井らに、「見たことないところからプレゼントを選んだら、何を想像しとんねん！って話。だから、見たことあるシチュエーションから選びましょう、ってことを言いたい」と語った。カーネーション・吉田は「すごい紳士かもしれない」と支持した。

ブラマヨ・吉田が「クシでさえ微妙やな」とつぶやくと、「全然アカン！吉田さんが（相手の髪の毛を）触ってる」と例え、笑わせたさくらい。「僕の中で1個正解があって…折りたたみ傘です」と提案した。「無難という意味で、使用頻度が少ないものの方がいい」とし、その上で「傘差してる所は見たことあるし、これを思い浮かべられたからって何やねん…と。いやらしくない」と主張した。

きむらバンドが女性に喜ばれた贈り物として空気清浄器を挙げたが、さくらいは「何を家の中想像しとんねん、自分の理想の部屋にしとんねんとなる」とダメ出し。徳井は「コンプラがどんどん厳しくなる世の中、プレゼントのデフォルトは折りたたみ傘になりそうな気するなあ」とすっかり納得していた。