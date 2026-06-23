『24時間テレビ』チャリティーランナー星野真里へ、夫・高野貴裕氏が200字超メッセージ 「家族の絆」に反響「読んでいるだけで胸が熱く」
俳優の星野真里（44）が、日本テレビ系『24時間テレビ49―愛は地球を救う―』（8月29日・30日放送）のチャリティーランナーを務めることが決まり、夫で元TBSアナウンサー、東京都議の高野貴裕氏（46）が23日までに自身のXを通じ、エールを送った。
【画像】『24時間テレビ』星野真里へ、夫・高野貴裕氏のメッセージ（全文）
星野は2024年9月、長女・ふうかさん（10）が難病「先天性ミオパチーの中心核ミオパチー」であることを公表。夫の高野氏と共に、社会福祉士の資格も取得している。
星野は「娘と過ごしてきた10年間の中で、すべての子どもたちが分けられることなく、子どもたち自身が自分の居場所を選べる世の中になってほしいという願いを持つようになりました。今回、私が走ることで、どうすればもっと優しい世の中になるのかを考えるきっかけになればうれしいです」とコメント。
そして「決して一人でゴールできるものではないと思っています。支えてくださる皆さん、そして応援してくださる皆さんに胸を張って走っている姿をお見せできるよう、精いっぱい準備をして当日を迎えたいと思います。最後まで応援よろしくお願いします」と呼びかける。
夫の高野氏は、200字超のメッセージを寄せ、「妻であり、障がいのある子どもの母であり、そして、たくましく、しなやかな女性である、まりちゃん」と尊敬の念を示し、「家族として、夫として、心から応援しています。まりちゃん、ファイト！」とつづった。「家族の絆」とハッシュタグも添えた。
これに対して「本当に素敵なご夫婦ですね。読んでいるだけで胸が熱くなりました」「夫だから言える言葉だし 支えてきた時間の重みが伝わってくるんだよな」「その決断には、単なる番組出演以上の覚悟を感じます」など、多数の声が寄せられている。
【画像】『24時間テレビ』星野真里へ、夫・高野貴裕氏のメッセージ（全文）
星野は2024年9月、長女・ふうかさん（10）が難病「先天性ミオパチーの中心核ミオパチー」であることを公表。夫の高野氏と共に、社会福祉士の資格も取得している。
そして「決して一人でゴールできるものではないと思っています。支えてくださる皆さん、そして応援してくださる皆さんに胸を張って走っている姿をお見せできるよう、精いっぱい準備をして当日を迎えたいと思います。最後まで応援よろしくお願いします」と呼びかける。
夫の高野氏は、200字超のメッセージを寄せ、「妻であり、障がいのある子どもの母であり、そして、たくましく、しなやかな女性である、まりちゃん」と尊敬の念を示し、「家族として、夫として、心から応援しています。まりちゃん、ファイト！」とつづった。「家族の絆」とハッシュタグも添えた。
これに対して「本当に素敵なご夫婦ですね。読んでいるだけで胸が熱くなりました」「夫だから言える言葉だし 支えてきた時間の重みが伝わってくるんだよな」「その決断には、単なる番組出演以上の覚悟を感じます」など、多数の声が寄せられている。