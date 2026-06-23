“マエノリ”ことモデルの前田典子（60）が23日、自身のインスタグラムを更新。人気タレントの誕生日を祝う「アラ還女子会」ショットを公開した。

「伊代ちゃんのお誕生日 ハッピーバースデー 16歳からずっと可愛い きっと生まれてからずっと可愛い 今もこれからもずっと可愛い」とつづり、21日に61歳の誕生日を迎えたタレントで歌手の松本伊代を祝った。

「「この日はモモちゃんと 優さんと一緒に お祝いする事ができました」と記し、お祝いをお笑いコンビ「ハイヒール」のモモコ、歌手の早見優とともに祝った様子を披露した。

「@emis.kitchen にてめで鯛お料理 鯛、赤飯、カラスミ」と前田。「みんなでお揃い マエノリサンダルを履いて来てくれて嬉しい」と記し、「#アラ還女子会」「#マエノリ」「#前田典子」と添えた。

「に、しても私デカすぎやしませんか？みんな膝曲げてる？」と自身にツッコミを入れた。

これに、松本も「めちゃありがとございました マエノリサンダルさいこーです！今日も履いてる」とコメント。ファンからも「みんなますますお綺麗ですね マエノリさん そう言われれば 大きい」などのコメントも寄せられている。