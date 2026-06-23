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　“マエノリ”ことモデルの前田典子（60）が23日、自身のインスタグラムを更新。人気タレントの誕生日を祝う「アラ還女子会」ショットを公開した。

　「伊代ちゃんのお誕生日　ハッピーバースデー　16歳からずっと可愛い　きっと生まれてからずっと可愛い　今もこれからもずっと可愛い」とつづり、21日に61歳の誕生日を迎えたタレントで歌手の松本伊代を祝った。

　「「この日はモモちゃんと　優さんと一緒に　お祝いする事ができました」と記し、お祝いをお笑いコンビ「ハイヒール」のモモコ、歌手の早見優とともに祝った様子を披露した。

　「@emis.kitchen にてめで鯛お料理　鯛、赤飯、カラスミ」と前田。「みんなでお揃い　マエノリサンダルを履いて来てくれて嬉しい」と記し、「#アラ還女子会」「#マエノリ」「#前田典子」と添えた。

　「に、しても私デカすぎやしませんか？みんな膝曲げてる？」と自身にツッコミを入れた。

　これに、松本も「めちゃありがとございました　マエノリサンダルさいこーです！今日も履いてる」とコメント。ファンからも「みんなますますお綺麗ですね　マエノリさん　そう言われれば　大きい」などのコメントも寄せられている。