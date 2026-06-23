「ねぇ 私の話聞いてた？」鍵を閉めても来る義母…嫁姑マンガがホラーに変わるとき
産後間もない主人公は、夫と娘の3人暮らし。寝つきがあまり良くない娘の子育てに追われ、慢性的な寝不足が続く日々。しかし、寝不足の本当の原因は空気の読めない義母にあったのです。
今回ご紹介するのは、ツムママさんの『私の家に入らないで』です。
物語はまず「よくある義母トラブル」として始まる。毎日アポなしで訪問してくる義母、偏った育児論の押し付け、延々と続く愚痴――。
ここまでなら「あるある」だ。だが、この話が本当に怖くなるのは中盤からで…。
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「善意の暴走」の恐ろしさ
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…なんで来るの？「大丈夫」って言ったのに
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今日は何時までかかるんだろう…
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「来ないで」と伝えても、鍵をかけても入ってくる義母。単なる嫁姑バトル漫画ではなく「善意の暴走」から「不法侵入」へのグラデーションが丁寧に描かれます。「家に入られること」「育児を見られること」「善意を断れないこと」が、どれだけ人を追い詰めていくのか…。
この話が本当に怖くなるのはここからです。
意外な展開が気になる方は、ぜひ本編を読んでみてください！
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(NAPBIZブログスタッフ)