「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２３日正午現在で東京電力ホールディングス<9501.T>が「売り予想数上昇」１位となっている。



２３日の東証プライム市場で、東電ＨＤが続落。同社は資本提携の交渉に関して、５陣営を有力候補として進めていることが報じられている。ソフトバンクグループ<9984.T>と国内投資ファンドの日本産業パートナーズ（ＪＩＰ）、外資系ファンド３陣営が交渉を本格化するという。外部資本を活用した経営再建を目指す。１兆円を超える出資の検討もあるとする一方、株式の非公開化を前提とした提案も含まれる様子で、先行き不透明感も出ている。この日の株価は一時４６２円まで下落し、年初来安値を更新している。



出所：MINKABU PRESS