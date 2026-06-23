コンパクト＆ビビットカラー、でも風量はパワフルなハンディファン　エレスより『iFan Jet』が登場

エレスは、ハンディファン『iFan Jet（アイファン ジェット）』を新発売する。

【画像あり】アースカラーの本体が全4種 商品外観・使用イメージ

本製品は、同社のiFanシリーズに加わる小型ハンディファン。ハイスピードモーターを搭載し、約12cmのコンパクトサイズながらパワフルな風量を実現したという。4段階で風量を調節でき、最大7時間の連続使用が可能としている。

本体後部にはメッシュ構造を採用し、髪の巻き込みを防ぐ安全設計となっている。底面にはシリコン素材を使用しており、使用中の滑りを抑えて安定して置ける仕様。操作部はフラットなデザインで、直感的な操作性を備えている。

また、付属のハンドストラップを取り付ければ、手首に通したり鞄に取り付けたりして持ち運べる。液晶ディスプレイを搭載しており、風量と充電残量を確認できる。充電残量はパーセント表示で、1度押しで確認できる。

カラー展開はアイボリー、ブルーグレー、オレンジ、カーキの4色。アースカラーを取り入れたデザインとなっている。価格は2,178円（税込）。

（文＝リアルサウンドテック編集部）