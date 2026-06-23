Jackery ポータブル電源 2000 Plus V2

株式会社Jackery Japanは、「Jackery ポータブル電源 2000 Plus V2」を6月23日（火）に発売した。全国の家電量販店を中心に展開する。希望小売価格は25万9,800円。

大容量かつ容量拡張に対応する「Jackery ポータブル電源 2000 Plus」の後継機種。従来モデルの容量（2,042Wh）や利便性をベースにしながら、本体の小型軽量化を図った。従来モデル比で体積を約60％削減し、重量を約34％軽量化した。

搭載する4口のAC出力ポートを、2つのグループに分けて個別制御する機能を新搭載した。バッテリー残量が少なくなった際、特定の重要な接続先への給電を優先して維持する設定が可能となった。出力ポートはAC4口のほか、USB3口、シガーソケット1口の計8ポートを備える。

独自の急速充電技術「ChargeShield 2.0」を導入。ACコンセントからのフル充電時間を従来の約2時間から約1.8時間へと短縮した。可変式の充電アルゴリズムがバッテリーへの負荷軽減につながるとする。

電池には引き続きリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。従来モデルの4,000回から6,000回充放電サイクルへと長寿命化を達成した。6,000回使用後も工場出荷時の電池容量の70％以上を維持するとしている。

そのほか、停電時の自動給電切り替え機能が従来のEPS（20ms）からUPS（10ms）へと高速化されたほか、新たに3,000V対応の雷サージ保護機能を追加して安全性を高めた。

別売りの専用拡張バッテリー「Jackery Battery Pack 2000 Plus V2」（16万9,000円）を最大5台まで接続でき、用途に合わせて最大12kWhまで容量を拡張することが可能。

Jackery Battery Pack 2000 Plus V2

モデル名：2000 Plus V2 容量：2,048Wh 定格出力：2,400W（瞬間最大4,600W） AC出力ポート数：4口 AC充電時間：約1.8時間 充放電サイクル数：6,000回 切り替え機能：UPS（10ms） 雷サージ機能：あり（3000V） 外形寸法：366×255×272mm 重量：18.8kg