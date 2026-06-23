「TBS バレーボール」公式Instagramに、バレーボール男子日本代表でミドルブロッカーを務めるエバデダン ラリー アイケーが登場。Snow Manの「カリスマックス」ダンスを披露している。

【動画】男子バレー日本代表選手による「カリスマックス」ダンス／「カリスマックス」MV

■凛々しい表情の大迫力ダンスに反響が殺到

ラリーはバレーボール日本代表の真っ赤なユニフォームをまとい、キリッとした表情で現れると、「カリスマックス」を踊り出す。投稿に「めちゃくちゃ手の長さが印象的なカリスマックス動画をどうぞ」と書かれている通り、身長195cmの長身から繰り出されるダンスは大迫力。

両手をピンと伸ばしたときのスケール感や、クルリと回したときのダイナミズムは、バレーボール選手ならでは。撃ち抜くポーズもバッチリ決まり、最後は大きく手を広げたままドアップになっている。踊りながら、ちょっと笑みがこぼれてしまうところもチャーミングだ。

コメント欄には「手脚長っ」「絡まりそうなほど腕が長い」「ちゃんと踊れててかっこいい」「凛々しい表情が素敵」「Snow Manに入れそう」などといったファンの声が続々と到着している。

■エバデダン ラリーによる「カリスマックス」

「めちゃくちゃ手の長さが印象的なカリスマックス動画をどうぞ」と添えて公開。

■Snow Man「カリスマックス」MV

本家の「カリスマックス」ダンスも改めてチェックしてみよう。