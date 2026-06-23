23日13時現在の日経平均株価は前日比870.34円（-1.20％）安の7万1483.62円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は566、値下がりは948、変わらずは42と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は465.82円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、キオクシア <285A>が145.49円、東エレク <8035>が116.66円、イビデン <4062>が71.74円、ファナック <6954>が44.25円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を98.15円押し上げている。次いでフジクラ <5803>が75.42円、アドテスト <6857>が69.99円、ＴＤＫ <6762>が26.15円、リクルート <6098>が13.58円と続く。



業種別では33業種中8業種が値上がり。1位は倉庫・運輸で、以下、陸運、水産・農林、小売と続く。値下がり上位には情報・通信、非鉄金属、鉄鋼が並んでいる。



※13時0分4秒時点



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