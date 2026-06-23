読売テレビで６月２５日、よる１０時から『見取り図の間取り図ミステリー』を放送する。

敷地や建物の間取り図など、住宅に隠された謎を解き明かすバラエティー！

今回は「激安移住＆リノベＳＰ」と題して、伊豆大島に移住した住人の激安ハウスと、建築士夫婦がリノベを手掛け、賞を獲りまくった東京・中野区の物件を紹介する。東京からアクセスも良い人気観光地・伊豆大島の激安ハウスとは？ グッドデザイン賞など５つの賞を受賞した建築士夫婦のリノベハウスとは？

さらに、家の一角が“子どもが喜ぶ空間”に大変身する韓国の家も登場！ 今回も住人たちの“熱い想いと工夫”が詰め込まれた住宅を大調査する。スタジオゲストは鈴木杏、平子祐希（アルコ＆ピース）、陣（THE RAMPAGE）。

▽謎の激安移住！ 伊豆大島編東京からアクセスも良い人気の観光地・伊豆大島。移住人気も高く、自然豊かな伊豆大島の土地155坪が、２階建て５ＬＤＫの家を含めて50万円!? 埼玉県から移住し、２年前から暮らしている住人の家は、同じ広さの物件をほかで探すと600万円以上もするのに、なぜ50万円の激安で買えたのか？ 調査に訪れた山田邦子とチャンカワイもビックリの理由とは？

さらに調査員の山田邦子とチャンカワイは、千葉県から６年前に移住し、ここで出会った女性と結婚した住人の激安ハウスも調査！ 夫婦で暮らすこの家は、平屋の一軒家込みで土地80坪が200万円!? しかも、家のリノベほぼなしでこの価格!? 激安の理由とは？

▽どんなアイデア？ 賞を獲りまくったリノベ

ともに建築士の夫婦が東京・中野区に建つマンションの一室を購入し、夫婦でフルリノベ。そのリノベが話題となり、グッドデザイン賞をはじめ、５つの賞を受賞！ 建築士夫婦はどんなアイデアで賞を獲りまくったのか？ サブＭＣの横澤夏子がスタジオを飛び出し、純烈の弟分「モナキ」メンバーで１級建築士の資格を持つサカイJr.と一緒に調査する！ １級建築士＆大手デベロッパーの元課長代理だったサカイJr.が鋭くチェックし、賞を獲りまくった秘密が明らかに!? キッチンの斬新アイデアに主婦目線の横澤も感動！

▽部屋がアレに大変身！子どもが楽しい家

驚きの仕掛けにより、リビングの隣が“子どもが喜ぶ空間”に大変身！ 家族５人が楽しく暮らす家は、韓国ソウル郊外の２階建て５ＬＤＫＫＳ。この家の一角がどんな空間に変身するのか？ 見取り図の盛山晋太郎＆IKKOが調査に向かう！