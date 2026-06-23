映画『カメラを止めるな！』に出演し注目された、俳優のしゅはまはるみさん（51）が23日、自身のインスタグラムを通じて結婚したことを発表しました。

所属事務所の公式サイトによると、しゅはまさんは1974年9月29日生まれの東京都出身。映画『カメラを止めるな！』に主人公の妻役として出演しブレイクしました。その後も、主演映画『かぞくあわせ』や、ドラマに出演するなど活躍しています。

しゅはまさんは、自身のインスタグラムに2ショット写真を掲載。お相手は「いわゆる“一般の方”」であると明かした上で、相手の名前を公表した理由などをつづりました。

■しゅはまはるみさんのコメント（公式インスタグラムより）

ご報告

いつも応援してくださっている皆様、お世話になっている皆様へ。

昨年末に結婚相談所への登録をお伝えしてこの半年、51歳という年齢であらためて「ひとりの方と人生を共にする約束」に真剣に向き合ってまいりました。

どうやら私はかなりの強運だったようで、一生隣で笑っていたいと思える方と巡り会え、本日入籍いたしました。

お相手は、主に映像制作を手がける株式会社PUNK.代表の郄野輝次さんです。

過去の結婚経験から改姓は望んでいなかったのですが、郄野さんと出会ってからの私はいつも口角が上がっていて「この方となら何もこわくない、どこまでも一緒にいこう」と感じられたため、事実婚ではなく入籍という形で共に歩むことにいたしました。

ところがお互いの気持ちを伝え合った結果「性別による不利益の差を少しでも減らしたい」という考えを持った郄野さんが、主浜姓への改姓を選んでくれました。

郄野さんはいわゆる"一般の方"ですが、あえてお名前を公表したのはそのためです。

これは私たち夫婦が選んだひとつの形であり、何かを批判したり政治的な意図があるものではありません。

人生は本当に何が起こるかわからないものですね。

これからは最愛のパートナーを得た安心感を力に変えながら、俳優・しゅはまはるみとして、より一層仕事にも励んでまいります。

夫婦ともども、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

しゅはまはるみ