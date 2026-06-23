敵地ツインズ戦

米大リーグ・ドジャースは22日（日本時間23日）、敵地ツインズ戦に2-1で勝利し、メジャー全球団で一番乗りとなる今季50勝（29敗）に到達した。「1番・DH」で先発出場の大谷翔平投手は、初回に17号先頭打者弾を放つなど勝利に貢献。試合後、MLB公式Xが更新され、最速で到達した“節目”を「強烈なインパクトを放つ」グラフィック画像で紹介した。

貯金21としたドジャース。同Xは「シーズン100勝まであと半分。ドジャースが全チームの中で最初に50勝に到達した！」との文面で投稿。添えられたビジュアルには大谷、山本、フリーマンら主力が並び、「FIRST TO 50 WINS」の文字が大きくデザインされている。

SNSでも米ファンの間で反響が広がっている。

「グラフィックが強烈なインパクトを放っている」

「信じられないほど強いな」

「7月前に到達だと……馬鹿げたペースだ」

「ドジャースの強さは別次元だ」

「当たり前だ。選手たちが凄すぎる」

「シーズン100勝も可能だ」

ドジャースはシーズン序盤から安定した戦いを続け、ナ・リーグ西地区首位を快走中。ワールドシリーズ3連覇に向けて、勝利を積み重ねている。



（THE ANSWER編集部）