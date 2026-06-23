人気YouTuberのヒカルさん（35）のYouTubeで、恋人の加藤神楽さん（21）が、ヒカルさんの同居人の実業家・飯田祐基氏（34）を「邪魔」と打ち明ける一幕があった。

「本当はマジで一切ほとんど来てほしくない」

2026年6月19日に公開された動画で、飯田氏が同居していることについて、スタッフから「邪魔だと思わないんですか？」と聞かれた加藤さんが、「邪魔じゃない？」とぶっちゃけると、ヒカルさんは爆笑。

さらに加藤さんが「普通に気まずいよね」「（ヒカルさんと子供と）3人で住みたいな」と思いを打ち明け、ヒカルさんも「たしかに、普通に考えたら、同棲で他の男がいるってありえへん」と理解を示していた。

加藤さんは「いて楽しいけど、遊びに来るぐらいはいいけど」「これからも飯田さんと住むって考えたらちょっと嫌だなって思う」「これから一生って考えたら、けっこう苦痛だよね」と笑いまじりに明かした。ヒカルさんは「けっこう重たい話やな、これ」。

飯田氏「ごめんね、神楽ちゃん」

ヒカルさんが席を外した際、加藤さんは飯田氏について、「本当はマジで一切ほとんど来てほしくないけど、100歩譲って週1、20時まで」「終日いたいんだったら2週間に1回だけ。家の滞在時間は4時間ぐらいにしてほしい、普通に。常識的に」「プライベートはほぼ来ないでほしい。仕事だったら来ていいけど」とさらに本心をぶっちゃけ。

その後、戻ってきたヒカルさんが飯田氏に電話し、同居をやめたい旨と加藤さんの気持ちを伝えると、飯田氏は「ごめんね、神楽ちゃん」と謝り、後でヒカルさんとしっかり話し合うとしていた。

後日、ヒカルさんの自宅で、加藤さんと飯田氏の3人で動画を撮影。ヒカルさんと加藤さんが話し合った結果、ヒカルさんの部屋の下の階に新しく部屋を借りたという。飯田氏は基本的にそこで生活し、ヒカルさん宅に遊びに来ても、寝る時は帰るといった生活スタイルに変えるということでまとまっていた。