女優・大塚千弘が21日、自身のインスタグラムを更新。手作り弁当の写真をアップした。



【写真】存在感が際立つど～ん！ご飯におかか さりげない心遣い

2月に第2子を出産した大塚。「お稽古中の夫のお弁当たち。時間が無いのでのり弁に限る。」とつづった。夫は俳優・鈴木浩介。2人は2015年に放送されたテレビ朝日系ドラマ「刑事7人」での共演をきっかけに交際を開始し、同年に入籍。21年に第1子誕生を発表している。



掲載した、わっぱ弁当は目が合いそうな3匹のめざし、ウインナー3本、卵焼き3つ、ピーマンなど野菜と色とりどり。下にはご飯が敷かれている。「ご飯が進むもの乗せればOK メインのおかず何にも思いつかず、めざしのり弁の日もある(笑) ワイルド弁当。」とつづった。



夫だけでなく、子ども用の小さな弁当箱と並べた写真も公開。「子供が、『まほうのぱくぱくべんとう』のお魚のフライののり弁が食べてみたい！と、言う事で我が子も初のり弁」と記した。子どもには海苔で顔が描かれた、かわいい卵焼きが入っており、ママのやさしい愛が伝わってくる。



出産報告後、インスタ更新は3回目。顔の形をつくったハンバーガー弁当、かわいい星形の卵焼き入りの弁当など、すべて弁当の写真ということもあってか、「なんかお弁当ばかりのインスタですみません」と記した大塚。最後は秦国六代将軍の摎を演じる8月開幕の舞台「キングダムⅡ―継承―」へ向けて、稽古が始まっていることを伝えて結んだ。



一連の投稿に、ファンからは「食べたい。おいしそー」「ママ頑張ってるね♡」「偉い!!!偉過ぎる」「愛情たっぷりなの伝わってきます」「お弁当っていいですよねっ」などのコメントに加え、「キングダム舞台めちゃ楽しみです」といった女優としての姿を楽しみにする声も寄せられていた。



大塚は1986年生まれ、徳島県出身。2000年に「第5回東宝シンデレラ」で審査員特別賞を受賞。03年にドラマ「ショコラ」(MBS・TBS系)で主役を務めたほか、数々のドラマに出演。映画や舞台など幅広く活躍している。妹はモデルで女優の山下リオ。夫の鈴木浩介は1974年生まれ、福岡県出身。テレビ朝日系「ドクターX～外科医・大門未知子～」など数々の作品に出演している。



（よろず～ニュース編集部）