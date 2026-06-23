グループリーグ2戦連続圧勝のフランスの練習風景

前回大会準優勝のフランス代表は現地6月22日に行われたFIFA北中米ワールドカップ（W杯）のグループ第2節でイラク代表に3-0で快勝し、決勝トーナメント進出を決めた。

SNS上では、代表チームが公開したシュート練習の映像が「レベルが違う」と話題に。驚異的な弾道と威力に、日本のファンからも驚きの声が上がっている。

うなりを上げていた。エースのキリアン・ムバッペをはじめ、ウスマン・デンベレ、マイケル・オリーセといった豪華アタッカー陣が、ペナルティーエリア付近から次々とシュート。地を這うような鋭い弾道から、ゴール直前でホップするような強烈なものまで多種多様で、キーパーの手を弾き飛ばさんばかりの衝撃音が響いた。

フランス代表公式Xが投稿した約40秒の映像。その威力と精度に、日本のファンからは「これ名探偵コナンのコナン君のキック力増強シューズ履いてるでしょ」「全員イブラヒモビッチみたいなシュート打ちやがる」「膝下の振りが速すぎて見えない」といったコメントが相次いだ。

他にも「1人目の選手、トラップを少しミスったように見えたのに、そこからエグい軌道のシュートを打っている」と、技術の高さに驚愕する声や「この動画だけで威圧感にやられる」「フリーで打たせているからキーパーの練習に見えるほど過酷」といった声も上がっている。（FOOTBALL ZONE編集部）