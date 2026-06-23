『鷹祭 SUMMER BOOST 2026』最終ゲスト発表 大トリはT.M.Revolution「福岡の夏をさらにHOTにできれば」
福岡ソフトバンクホークスは、7月1日からみずほPayPayドーム福岡で開催する『鷹祭 SUMMER BOOST 2026』の最終ゲストとして2組のアーティストの出演が決定したことを発表した。
【写真】バキバキに割れた腹筋のT.M.Revolution
すでに発表済みのゲストに加え、各試合終了後に行う音楽ライブの出演アーティストに7月10日は家入レオ、最終日となる7月12日にはT.M.Revolutionが決定した。また、T.M.Revolutionは7月12日の試合前に実施するセレモニアルピッチにも登場する。これで、みずほPayPayドーム福岡で開催する『鷹祭 SUMMER BOOST』を彩る全8組のアーティストと4人のDJがそろった。
■コメント
【家入レオ】みずほPayPayドーム福岡で開催される『鷹祭 SUMMER BOOST 2026』に出演させていただきます。地元福岡での生ライブ！野球も故郷も、みなさんの人生も！盛り上げられるよう、歌います！
【T.M.Revolution】今年も『鷹祭 SUMMER BOOST』の季節がやってきました！なんと！2024年に続き、今年もT.M.Revolutionが7月12日のトリを務めさせていただくことになりました！福岡の夏をさらにHOTにできればと思いますので、ぜひみずほPayPayドームにお越しください。
■アーティスト一覧
7月1日（埼玉西武ライオンズ戦）：DJはThe BK Sound、アーティストはCrystal Kay
7月2日（埼玉西武ライオンズ戦）：DJはThe BK Sound、アーティストはDream Ami
7月3日（千葉ロッテマリーンズ戦）：DJはDJ KOO（from TRF）、アーティストはLittle Glee Monster
7月4日（千葉ロッテマリーンズ戦）：DJはDJ KOO（from TRF）、アーティストはTRF
7月5日（千葉ロッテマリーンズ戦）：DJはDJ KOO（from TRF）、アーティストはTHE RAMPAGE
7月10日（東北楽天ゴールデンイーグルス戦）：DJはDJ KAORI、アーティストは家入レオ
7月11日（東北楽天ゴールデンイーグルス戦）：DJはDJ和、アーティストは持田香織
7月12日（東北楽天ゴールデンイーグルス戦）：DJはDJ和、アーティストはT.M.Revolution
（※家入を除くアーティストは、セレモニアルピッチも実施）
【写真】バキバキに割れた腹筋のT.M.Revolution
すでに発表済みのゲストに加え、各試合終了後に行う音楽ライブの出演アーティストに7月10日は家入レオ、最終日となる7月12日にはT.M.Revolutionが決定した。また、T.M.Revolutionは7月12日の試合前に実施するセレモニアルピッチにも登場する。これで、みずほPayPayドーム福岡で開催する『鷹祭 SUMMER BOOST』を彩る全8組のアーティストと4人のDJがそろった。
【家入レオ】みずほPayPayドーム福岡で開催される『鷹祭 SUMMER BOOST 2026』に出演させていただきます。地元福岡での生ライブ！野球も故郷も、みなさんの人生も！盛り上げられるよう、歌います！
【T.M.Revolution】今年も『鷹祭 SUMMER BOOST』の季節がやってきました！なんと！2024年に続き、今年もT.M.Revolutionが7月12日のトリを務めさせていただくことになりました！福岡の夏をさらにHOTにできればと思いますので、ぜひみずほPayPayドームにお越しください。
■アーティスト一覧
7月1日（埼玉西武ライオンズ戦）：DJはThe BK Sound、アーティストはCrystal Kay
7月2日（埼玉西武ライオンズ戦）：DJはThe BK Sound、アーティストはDream Ami
7月3日（千葉ロッテマリーンズ戦）：DJはDJ KOO（from TRF）、アーティストはLittle Glee Monster
7月4日（千葉ロッテマリーンズ戦）：DJはDJ KOO（from TRF）、アーティストはTRF
7月5日（千葉ロッテマリーンズ戦）：DJはDJ KOO（from TRF）、アーティストはTHE RAMPAGE
7月10日（東北楽天ゴールデンイーグルス戦）：DJはDJ KAORI、アーティストは家入レオ
7月11日（東北楽天ゴールデンイーグルス戦）：DJはDJ和、アーティストは持田香織
7月12日（東北楽天ゴールデンイーグルス戦）：DJはDJ和、アーティストはT.M.Revolution
（※家入を除くアーティストは、セレモニアルピッチも実施）