サッカー日本代表は日本時間23日、アメリカ・ナッシュビルで練習を公開。5度目の大舞台に挑む長友佑都選手がインタビューに応じました

日本時間26日に行われる、スウェーデン戦に向けて調整を行った日本代表。現在のチームの雰囲気を問われると、「雰囲気は1000パーセントです。そのぐらい団結していますし、ただただ雰囲気がいいんじゃなくて、やるところはやるっていう引き締まった緊張感もあるので、今、チームは1000パーセントの状態です」と団結力の強さを語ります。

スウェーデン戦は勝利か引き分けなら、自力でグループステージ突破が決定。ここまで2試合出場がない長友選手は、「出た時のために最高の準備をしておくだけなので、いつでも出られる準備できてますよ。出たらチームに勇気を与えられるように、魂こもったプレーみせるので、期待していてください」と話しました。

また練習や写真撮影では、日の丸のヘアバンドを身につけていたことについては「自分で希望して。じゃないと持ってこないでしょ。日本からわざわざ持ってきたんだから。気合入ってますよ」と笑みを浮かべます。さらに、どのように作ったのか問われると「日の丸と5の番号入れてくれってオーダーしただけで、本当は試合の時につけたいんだけどね」と話しました。