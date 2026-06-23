『映画ちいかわ』、ユニクロUT発売へ キッズTシャツ＆スウェットも展開【一覧】
ナガノ氏完全監修による『映画ちいかわ人魚の島のひみつ』をモチーフにした特別なユニクロUTコレクションが発表。7月17日にTシャツ、7月24日にスウェットシャツが発売される。
【画像】『映画ちいかわ』ユニクロUTコレクション（一覧）
Tシャツが、WOMENTシャツ4柄（1990円）と、KIDSTシャツ4柄（990円）。スウェットシャツが、WOMENスウェットシャツ3柄（3990円）、KIDSスウェットシャツ3柄（1990円）となる。価格はすべて税込み。
また、「UNIQLO FLOWER」取扱店舗及びオンラインストアにて対象商品（観葉植物）を購入した人に、オリジナルガーデンピックをプレゼントする。無くなり次第終了。7月17日より、ちいかわ柄のギフトカードも発売開始となる。全国のユニクロ店舗で購入できるプリペイド式の「ギフトカード」とオンラインストアで購入し、メールやSNS等で気軽に贈ることができる「eGift Card」の2つのタイプを用意している。有効期限は、ギフトカードは発行日から3年（1年365日）、eGift Cardは1年（1年365日）となる。
【画像】『映画ちいかわ』ユニクロUTコレクション（一覧）
Tシャツが、WOMENTシャツ4柄（1990円）と、KIDSTシャツ4柄（990円）。スウェットシャツが、WOMENスウェットシャツ3柄（3990円）、KIDSスウェットシャツ3柄（1990円）となる。価格はすべて税込み。