日本テレビのラルフ鈴木アナウンサーが２２日、インスタグラムを更新。１７年に亡くなった小林麻央さんの墓参りを、かつて一緒に仕事をした仲間達と訪れたことを報告した。

ラルフアナは「今年もＺＥＲＯファミリーで麻央さんのお墓参りへ」と、麻央さんも出演していたニュース番組の仲間たちと墓参したことを報告。同局の鈴江奈々アナ、キャスターの村尾信尚氏との３ショットをアップした。

「あれから間もなく９年。麻央さんが残してくれた優しさや強さは、今も多くの人の中で生き続けています」とつづり「そして、麗禾さん、勸玄さん、２人の成長する姿に時の流れの早さと命の尊さを感じます」とも記した。

「当たり前のように過ぎていく毎日ですが、本当は決して当たり前ではない」とも自らに言い聞かせるようにつづり「『何年生きるかは決められないが、どう生きるかは決められる』今年も村尾さんの言葉を胸に。また来年も、この場所で」と結んだ。

麻央さんはフリーアナ時代に同局の「ｎｅｗｓ ｚｅｒｏ」に出演。ラルフアナは当時の懐かしい写真もアップした。

その後、麻央さんは歌舞伎俳優の市川團十郎と結婚。１７年６月２２日に乳がんのため亡くなった。