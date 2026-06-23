BTS・Jimin、繊細かつ力強い魅力を披露 「LADOR」新映像公開
7人組グループ・BTSのJiminがブランドアンバサダーを務める韓国ヘアケア専門ブランドLADOR（ラドール）より、ベストセラーシリーズ「パフュームヘアケア」の新しい香り「エンジェルミュゲ シャンプー＆トリートメント」が発売される。それに合わせ、Jiminを起用したキャンペーン第3弾の映像を公開した。
【動画】美しい！BTS・Jimin、繊細かつ力強い魅力を披露
今回のキャンペーンは、「待ち続けた先に出会う、ロングラスティング」をキーメッセージとして展開。ヘアトリートメント特有の髪に塗布し、成分や香りが浸透するまでの“待つ時間”に着目し、そのプロセスを感覚的なストーリーとして表現する。
映像では、ヘアケアの先に生まれるなめらかな髪質と長時間続く香りの魅力を、美しいビジュアルとともに描写。Jiminの繊細でありながら力強いアーティスティックな魅力が、LADORの感性豊かなヘアケアルーティンと調和し、まるで一つの作品のような世界観を創り上げている。
今回発売となる新ラインは、発売直後から大きな反響を呼んだ「パフュームヘアオイル エンジェルミュゲ」の透明感あふれるスズランの香りをそのままシャンプーとトリートメントに落とし込んだシリーズ。
LADOR独自の「3重セントレイヤリングコーティング技術」を採用し、トップノートからラストノートまで香りが長く続く設計を実現。香りの粒子を髪の内部から幾重にも重ねてコーティングすることで、まるで香水をまとったかのような上質な香りが一日中続く。
特に「パフュームヘアトリートメント エンジェルミュゲ」は、髪の内側から外側までアプローチする“高密着ケア”をコンセプトに開発された。カラーリングやパーマ、ヘアアイロンなどによるダメージヘアに着目し、高粘度テクスチャーと低分子タンパク質処方を採用。微細なタンパク質成分が傷んだキューティクルに密着し、有効成分を素早く補給することで、わずか1回の使用でもなめらかでしっとりとした指通りへ導く。
【動画】美しい！BTS・Jimin、繊細かつ力強い魅力を披露
今回のキャンペーンは、「待ち続けた先に出会う、ロングラスティング」をキーメッセージとして展開。ヘアトリートメント特有の髪に塗布し、成分や香りが浸透するまでの“待つ時間”に着目し、そのプロセスを感覚的なストーリーとして表現する。
今回発売となる新ラインは、発売直後から大きな反響を呼んだ「パフュームヘアオイル エンジェルミュゲ」の透明感あふれるスズランの香りをそのままシャンプーとトリートメントに落とし込んだシリーズ。
LADOR独自の「3重セントレイヤリングコーティング技術」を採用し、トップノートからラストノートまで香りが長く続く設計を実現。香りの粒子を髪の内部から幾重にも重ねてコーティングすることで、まるで香水をまとったかのような上質な香りが一日中続く。
特に「パフュームヘアトリートメント エンジェルミュゲ」は、髪の内側から外側までアプローチする“高密着ケア”をコンセプトに開発された。カラーリングやパーマ、ヘアアイロンなどによるダメージヘアに着目し、高粘度テクスチャーと低分子タンパク質処方を採用。微細なタンパク質成分が傷んだキューティクルに密着し、有効成分を素早く補給することで、わずか1回の使用でもなめらかでしっとりとした指通りへ導く。