映画「カメラを止めるな!」で主人公の妻・日暮晴美役を演じブレークした女優・しゅはまはるみが23日、自身のSNSで結婚したことを発表した。お相手は映像制作会社「株式会社PUNK.」代表・高野輝次氏。高野氏が主浜姓を名乗るという。著名人では本木雅弘や葉加瀬太郎などが妻の姓を選んでいる。

しゅはまは結婚を公表し、夫婦の姓について「『性別による不利益の差を少しでも減らしたい』という考えを持った高野さんが、主浜姓への改姓を選んでくれました」と説明した。

俳優の本木雅弘も、1995年に内田也哉子と結婚し婚姻時に内田姓を選択。樹木希林さんが自身の著書の中で「内田の家（姓）を残したかったから、本木さんに婿に入ってもらった」と明かしている。

2013年に雛形あきこと結婚した天野浩成も、バラエティー番組等でも「（戸籍上）婿養子に入った」と公表している。

またヴァイオリニストの葉加瀬太郎も、1999年にタレント・エッセイストの高田万由子氏と結婚した際に、名家である妻の家に婿養子に入ったとトーク番組で語っていた。

広末涼子と離婚したキャンドル・ジュン氏も、子供の姓のためジュン氏が広末姓を選択していた。

お笑いコンビ「ダイアン」津田篤宏も、戸籍上は妻の姓。結婚当初は妻が津田姓を名乗っていたが、後継ぎ問題などの背景から夫婦そろって妻の母方の祖母の養子に入ったことを「アメトーーク！」などで語っていた。