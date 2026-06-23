「ツインズ１−２ドジャース」（２２日、ミネアポリス）

ドジャースが接戦を制してＭＬＢ５０勝一番乗りを果たした。２番手で登板したエリック・ラウアー投手が６回無安打無失点の快投で３勝目をマーク。ド軍移籍後は５試合に登板して２勝０敗、防御率２・５４と抜群の安定感を誇っている。

１−１の二回から登板。９０マイル台前半のフォーシーム、変化球を丁寧に低めに集めた。出どころの見えづらい投球フォームからコントロール良くコーナーを突くピッチング。五回まではゴロアウトを量産し、同２死から７者連続でフライアウトに仕留める抜群の投球術を見せた。

相手を泳がせるなどフルスイングをさせずに役割を果たしたラウアー。５月にブルージェイズから金銭トレードで移籍した。スネル、グラスノーが離脱した先発陣に割って入り、不在を感じさせないピッチングを見せている。

加入直後には「すごく前向きな気持ちになっている。こういう役割を期待している、ここで使うつもりだ、こういうものを求めていると明確に伝えてもらえるのは大きい」と語っていたラウアー。さらに「それが自分の望む役割と一致していて、チームのために最も力を発揮できる形だと感じているならこれ以上の環境はないと思う。今のところ本当に素晴らしくて、すごくオープンに話し合えている。だから試合に入るときに何を求められているかを理解した状態で臨むことができる」と明かしていた。

昨年のワールドシリーズ第３戦では延長十八回の死闘となったゲームで４回２／３を２安打無失点に抑えていた。敏腕のドジャース編成部が掘り出し物を発掘した形となり、ファンも「ラウアーが取れてよかった」「本当にエグすぎ」「ラウアーがむちゃくちゃいい」と沸き返っていた。