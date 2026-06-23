早く高くアガってくれと言わんばかりの連続好牌ツモ。見ているだけで気分爽快！Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージM卓が6月22日に開催。渡辺太（赤坂ドリブンズ・最高位戦）が倍満をツモった場面に、ファンが大きな反響を寄せた。

【映像】3連続好牌引き→ド高目三色同順 渡辺太の倍満シーン

第1試合の南1局、渡辺の配牌はドラも赤もなく、遠くにソウズの一気通貫か567、678の三色同順が見えるという手。2巡目に赤5筒を引いて打点の種ができると、残していた8筒が重なり自然にメンタンピンを狙える形となっていく。7筒を引いて567の三色同順がはっきり見え、さらに次巡に五万を引いてテンパイ。待ちは5・8索で、5であれば三色同順。迷わず渡辺はここでリーチを宣言した。

視聴者は「太の運量おかしい」「どうでしょうか！」「太めっちゃ高いぞ」「手がよすぎるｗ」とざわつく。実況の山本亜衣（協会）は「5索のほうが2枚いるんじゃないですか！」と渡辺のアガリ牌の残り枚数に注目した。

丁寧に引いた一発目のツモは、ド高目の5索。リーチ・一発・ツモ・タンヤオ・平和・三色同順・赤・裏ドラで1万6000点が完成。山本は「なんだこれ、一発ツモ！」と絶叫。解説の宮崎和樹（協会）も「うーわ！すごい！」と驚愕した。視聴者も「えぐいツモ列ｗ」「手なり倍満ｗ」「太最強！太最強！」「良い方しかツモらず一発ツモ」「ひょえー！」と大興奮。

7筒、五万、そして5索の3連続好牌ツモで一発倍満。強力な引力で集まった牌によって、見事なアガリが仕上がったシーンだった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mトーナメント 現Mリーガー40人と元Mリーガーやタイトルホルダーなどプロ5団体からの推薦者32人、計72人で行われる。Mリーグの昨シーズン優勝チーム所属の4選手、個人タイトル獲得の4選手は、シード出場となる。全試合「Mリーグルール」で行われ、予選は1stステージ、2ndステージ、3rdステージに分けて行われ、勝ち上がった16人がファイナルステージへと進む。賞金総額は3000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

