あなたを動物にたとえるなら？心理テストでわかる「人間関係で陥りやすい闇」

動物に親しみを感じるのは、人間の考え方や行動パターンと不思議とリンクする部分が多いから。そこで今回は、心理テストであなたを表わす動物を診断！人間関係で陥りやすい闇を暴き出します。周囲とより良い関係を築くための参考にしてくださいね。

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次の質問リストから、「当てはまらないもの」をすべて選んでください。

・一人っ子だ

・嫌なことはハッキリ断れる

・リーダー役に選ばれることが多い

・ソロ活が好き

・約束をドタキャンした経験あり

・プランニングが得意

・甘え上手とよく言われる

あなたは何個選びましたか？選んだ数であなたが何タイプかわかります。

選んだ答えが0〜1個だった人は…犬タイプ

この答えを選んだ人は、犬タイプ。飼い主に忠誠を誓い、いいつけをしっかり守ろうとする犬のように、誰に対しても誠実かつ真摯に接します。

そんなあなたが対人面で闇落ちするとすれば、マジメすぎて融通が利かないことが引き金になることが多そう。空気が読めない行動や発言で浮いたり、急な変更に対応できずに相手からムッとされたり…。周囲のリアクションが冷たいときは、知らないうちに地雷を踏んでいる危険も高め。

アンテナを全方位に広げて柔軟に対応することが、人間関係を良好に保つ秘訣と覚えておいて。

選んだ答えが2〜3個だった人は…うさぎタイプ

おとなしく見られることも多いけれど実は、敏捷性に優れて危機を察知する能力が高いうさぎ。この答えになったあなたも、頭の回転が速くて逃げ足が速いタイプです。

あなたが人間関係で陥りやすい闇は、そんな持ち前の要領の良さが招くトラブルみたい。ちゃっかり周囲に面倒を押し付けて評判を落としたり、調子がいい態度でヒンシュクを買ったり…。そのせいでせっかくのチャンスを棒に振る心配も。

「楽して得したい」なんてよこしまな考えが浮かんできたときは危険。未来のためにも、自分のことは自分できちんとやり遂げて。

選んだ答えが4〜5個だった人は…サルタイプ

この答えになった人は、群れで暮らすサルのように協調性バツグン。誰とでもすぐに親しくなれ、友だちも多いはず。

そんなあなたが人間関係で陥りやすいのは、顔が広いが故に起こる闇。遊び友だちはたくさんいるのに、本音や悩みを打ち明けられる存在がいなかったり…。その他大勢になりやすく、周囲から軽く扱われることも。

親友を作らないといけないわけではないけれど、もし現状に寂しさを感じるなら、八方美人はやめましょう。本当に大切な相手とじっくり向き合う時間を持つと、嬉しい変化が起きるかもしれません。

選んだ答えが6〜7個だった人は…猫タイプ

あなたは、自由を愛する猫タイプ。マイペースで、束縛や指示されるのが苦手かもしれません。

あなたが人間関係で陥りやすいのは、気ままな性格が魅力的すぎて、周囲からの妬みや嫉妬を買いがちという闇。大事な場面で横やりを入れられたり、陰で悪い噂を流されたりする恐れもありそう。

相手は、ステキなあなたを陥れたいのです。イライラするかもしれませんが、反撃は敵の思うツボ。勝手にさせておけば相手もそのうち諦めるし、因果応報でいつか天罰が下る日がやってきます。デンとおおらかに構えているのがベストな対応。