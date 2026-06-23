「想像以上にたっぷり入る！」「収納にも困らない！」100均のキッチン便利グッズ

シリコンスチーマーって大きすぎたり、逆に小さすぎて頼りない…ということがありますよね。折りたたみできないタイプだと収納にも困ります。そんな悩みを解消してくれる商品をダイソーで発見しました！1人分の食事の準備や食材の下ごしらえにぴったりなサイズ。秀逸な構造で使い勝手も抜群です！家事が楽になりますよ◎

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商品情報

商品名：シリコンスチーマー（丸）

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：直径14.5cm×8cm

耐冷・耐熱温度：−30〜230℃

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480579467

サイズも使い勝手も抜群！ダイソーのキッチン便利グッズ

今回は、ダイソーのキッチングッズ売り場で見つけた『シリコンスチーマー（丸）』をご紹介します。価格は330円（税込）です。

シリコンスチーマーって大きすぎたり、逆に小さすぎて頼りない…なんてことがありますよね。しっかりとしたサイズ感でも折りたためないタイプだと、収納に困ります。

その点この商品は、サイズ感も使い勝手の良さも抜群！早速ご紹介していきます。

まず注目したいのはサイズ感。約直径14.5cm×8cmと、大きすぎず小さすぎずちょうどいい大きさです。

コンパクトに折りたためるのにしっかり食材が入るので、1人分の食事の準備や食材の下ごしらえにぴったりです。

耐冷・耐熱温度は−30〜230℃です。電子レンジ、オーブン、食洗機にも対応していて家事も楽になります。

ただし、直火の使用は不可となっています。

『シリコンスチーマー（丸）』の使い心地や気になる点は？

食材の下ごしらえに使用してみました。

玉ねぎ半分と豚肉を100gほど入れましたが、それでもまだまだ余裕があります。

蒸気穴の蓋はずらして開けることもできるので、完全に取り外す必要がなく、紛失リスクがないのが良いなと思います！

食材を入れて、電子レンジで加熱するだけで下ごしらえが簡単にできます。火を使わないので、暑い季節も楽です。

加熱後はこのまま味付けなどをし、食器として食卓に出せるのも嬉しいポイント。洗い物も減らせます。

ただ、蓋裏に細かい溝がある点が気になりました。汚れが溜まりやすく、スポンジが入りにくいのでお手入れがやや面倒ですが、丁寧に洗えば問題なく清潔に保てます。

その点を除けばパーフェクト！サイズも使い勝手も抜群な優秀アイテムです。

ダイソーで『シリコンスチーマー（丸）』を見つけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。