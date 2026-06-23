「想像以上にたっぷり入る！」「収納にも困らない！」100均のキッチン便利グッズ
商品情報
商品名：シリコンスチーマー（丸）
価格：￥330（税込）
サイズ（約）：直径14.5cm×8cm
耐冷・耐熱温度：−30〜230℃
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480579467
サイズも使い勝手も抜群！ダイソーのキッチン便利グッズ
今回は、ダイソーのキッチングッズ売り場で見つけた『シリコンスチーマー（丸）』をご紹介します。価格は330円（税込）です。
シリコンスチーマーって大きすぎたり、逆に小さすぎて頼りない…なんてことがありますよね。しっかりとしたサイズ感でも折りたためないタイプだと、収納に困ります。
その点この商品は、サイズ感も使い勝手の良さも抜群！早速ご紹介していきます。
まず注目したいのはサイズ感。約直径14.5cm×8cmと、大きすぎず小さすぎずちょうどいい大きさです。
コンパクトに折りたためるのにしっかり食材が入るので、1人分の食事の準備や食材の下ごしらえにぴったりです。
耐冷・耐熱温度は−30〜230℃です。電子レンジ、オーブン、食洗機にも対応していて家事も楽になります。
ただし、直火の使用は不可となっています。
『シリコンスチーマー（丸）』の使い心地や気になる点は？
食材の下ごしらえに使用してみました。
玉ねぎ半分と豚肉を100gほど入れましたが、それでもまだまだ余裕があります。
蒸気穴の蓋はずらして開けることもできるので、完全に取り外す必要がなく、紛失リスクがないのが良いなと思います！
食材を入れて、電子レンジで加熱するだけで下ごしらえが簡単にできます。火を使わないので、暑い季節も楽です。
加熱後はこのまま味付けなどをし、食器として食卓に出せるのも嬉しいポイント。洗い物も減らせます。
ただ、蓋裏に細かい溝がある点が気になりました。汚れが溜まりやすく、スポンジが入りにくいのでお手入れがやや面倒ですが、丁寧に洗えば問題なく清潔に保てます。
その点を除けばパーフェクト！サイズも使い勝手も抜群な優秀アイテムです。
ダイソーで『シリコンスチーマー（丸）』を見つけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。