進化系でた〜！よくあるのとは一味違う！壁をお気に入り空間に替える100均のぷち家具

ダイソーの『壁に飾れるクリアコーナーラック』は、壁のコーナーを活用して推しグッズなどをディスプレイできるアイテム。クリア素材でマスコットやぬいぐるみが引き立ち、圧迫感なく飾れるのが特徴。押しピン付きで購入後すぐに設置でき、フック付きなのでキーホルダーなども一緒に飾れます。詳しく見ていきましょう！

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商品情報

商品名：壁に飾れるクリアコーナーラック

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：115mm×115mm×100mm

耐荷重（約）：500g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480762906

コーナーラックが進化してる！ダイソーのディスプレイグッズ

ダイソーの推し活グッズ売り場で見つけた『壁に飾れるクリアコーナーラック』は、よくあるコーナーラックとは一味違う進化系アイテム。

壁のコーナー部分を活用してディスプレイができるプチ家具で、ちょっとした空間をお気に入りの推しコーナーに変えてくれます。

このコーナーラックの特徴は、クリアカラーであること。透明なので圧迫感がなく、マスコットやぬいぐるみなどのグッズがしっかり引き立ちます。

さらに便利なのが、押しピンが付属していること。購入してすぐに設置できるため、追加で工具や部品を用意する必要がありません。

ダイソーの『壁に飾れるクリアコーナーラック』の使用感は？

コーナーラックの設置方法は簡単。4本の押しピンを、ラックに4か所付いている小さな穴から、壁に向かって奥までしっかりと差し込むだけ。

取り付けられる場所は、壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード壁となっています。

実際に小さなマスコットを5つ、ぬいぐるみ1体を飾ってみました。今のところぐらつきは感じられず、安定して使用できています。

さらにポイントなのが、一般的なコーナーラックと違ってフックが付いていること。

キーホルダーなどの小物を引っ掛けて一緒にディスプレイでき、空間を無駄なく使うことができます。

今回はダイソーの『壁に飾れるクリアコーナーラック』をご紹介しました。

コーナーラックは100均の定番アイテムとも言えますが、こちらはクリアカラーでフック付きという新しい要素が加わり、より自由度の高いディスプレイが可能になっています。

壁のコーナーというデッドスペースを活かしながら、自分だけの推し空間を作れる商品。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。