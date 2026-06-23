MATCH 41 グループI第2戦



2026年6月23日 9:00キックオフ（会場：ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム)



ノルウェー 3-2 セネガル



強豪ひしめくグループIの第2戦が行われた。28年ぶりとなるW杯に挑んでいるノルウェーは初戦でイラク代表に4-1の快勝。エースのハーランドが2ゴールを挙げる活躍を見せ、いい状態で第2戦目を迎えた。一方のセネガルは初戦で優勝候補筆頭のフランスと対戦した。前半こそ互角以上に戦ったが、後半スイッチを入れたフランスについていけず、1-3で敗戦。GL突破に向けてこのノルウェー戦は落とせない。





序盤から積極的な入りを見せるのはノルウェー。高さを活かしたセットプレイからセネガルゴールを脅かす。一方のセネガルはマネとサールの両ウイングから攻撃を展開する。そんななか、ノルウェーにアクシデント。SBながら右サイドからチャンスメイクができるリエルソンが負傷により、12分で交代を余儀なくされた。徐々にセネガルがペースを握るようになり、攻勢に出るもファイナルサードでの精度を欠き、30分まで決定機を作るまでには至らす。ノルウェーは3トップにいい形でボールをつけることができず、ボールを持たれる時間が続く。36分ヌサがPA内にロングボールを放り込むと、ハーランドが落としウーデゴー。ノルウェーに決定機が訪れたが、セネガルGKメンディがビッグセーブ。開始早々にもアイェルのヘディングをスーパーセーブで防ぐなどセネガルの守護神が躍動する。勢いが出てきたノルウェーは42分、ウーデゴーのスルーパスをクリバリがクリアミスすると、それを逃さなかったペデルセンがカットからゴール。リエルソンの怪我によって途中出場したペデルセンが大きな先制点をノルウェーにもたらした。43分ハーランドがGKへの猛プレスからボールを奪うと、すぐさまシュートを放つが、これはポストに。惜しくも追加点とはならなかった。後半に入って最初のチャンスをものにしたのはノルウェー。47分ウーデゴーがカウンターからボールを持ち運ぶと、スルーパスに反応したハーランドが最後は冷静に流し込みゴール。絶対的エースが2試合連続となるゴールを決め、リードを2点に広げた。2点追いかけるセネガルは51分右サイドからのクロスにジャクソンがヘディングで合わせるもこれはGK正面に。すると、52分バイタルエリアへの縦パスをマネがワンタッチでサールへ。抜け出したサールは体を投げ出しながらシュートを放ちゴール。1点を返した。しかしあの男が再びネットを揺らす。57分相手のクリアを拾ったベルグが左サイドへ抜け出しクロスを上げると、ハーランドが右足でうまく合わせてゴール。怪物ストライカーが2試合連続2得点と止まらない。そしてここでセネガルにアクシデント。再三ノルウェーの決定機を阻止してきたGKメンディが負傷交代を強いられる。再び2点差になったセネガルは前へ積極的に出るも嫌な形で失い、ノルウェーにカウンターからチャンスを作られるシーンも多くなる。ボールを回しながらチャンスを伺うセネガルだが、なかなか2点目を奪えない。しかし90 +2分セネガルにゴールが生まれる。左サイドからのクロスをジャクソンが収めると、走り込んできたサールへパス。サールが再びネットを揺らし、セネガルがまたしても1点差に詰め寄る。その後セネガルは同点ゴールを目指して猛攻を仕掛けるも最後の1点は奪えず。ノルウェーが撃ち合いを制し、W杯2連勝。フランスとの試合を前に2位以内が確定し、決勝トーナメント進出を決めた。［スコア］ノルウェー 3-2 セネガル［得点者］ノルウェーマルクス・ペデルセン（43）アーリング・ハーランド（48、58）セネガルイスマイラ・サール（53、90＋3）［ポゼッション］ノルウェー 35%セネガル 56%中立 9%［シュート数］ノルウェー：13本セネガル：15本［枠内シュート］ノルウェー：7本セネガル：5本［イエローカード］ノルウェーセネガル［レッドカード］ノルウェーセネガルノルウェーフォーメーション：［4-3-3］監督：ストーレ・ソルバッケンGKエルヤン・ニーラン（セビージャ）DFユリアン・リエルソン（ドルトムント）クリストフェル・アイェル（ブレントフォード）トールビョルン・ヘッゲム（ボローニャ）ダビド・メラー・ウォルフェ（ウォルバーハンプトン）MFサンダー・ベルゲ（フラム）マルティン・ウーデゴー（アーセナル）フレデリク・アウルスネス（ベンフィカ）FWアレクサンデル・セルロート（アトレティコ・マドリード）アントニオ・ヌサ（RBライプツィヒ）アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）交代出場11分 ユリアン・リエルソン→マルクス・ペデルセン（トリノ）46分 フレデリク・アウルスネス→パトリック・ベルグ（ボデ/グリムト）70分 アントニオ・ヌサ→アンドレアス・シェルデルップ（ベンフィカ）83分 トールビョルン・ヘッゲム→レオ・エスティゴー（ジェノア）83分 アレクサンデル・セルロート→オスカー・ボブ（フラム）セネガルフォーメーション：［4-3-3］監督：パペ・ディアウGKエドゥアール・メンディ（アル・アハリ）DFクレパン・ディアタ（モナコ）カリドゥ・クリバリ（アル・ヒラル）ムサ・ニアカテ（リヨン）エル・ハッジ・ディウフ（ウェストハム）MFイドリッサ・ゲイェ（エヴァートン）パプ・ゲイェ（ビジャレアル）ラミン・カマラ（モナコ）FWイスマイラ・サール（クリスタル・パレス）ニコラス・ジャクソン（バイエルン・ミュンヘン）サディオ・マネ（アル・ナスル）交代出場54分パプ・ゲイェ →イブラヒム・エムバイェ（パリ・サンジェルマン）54分 エル・ハッジ・ディウフ→イスマイル・ヤコブス（ガラタサライ）62分 エドゥアール・メンディ→モリー・ディアウ（ル・アーヴル）62分 ラミン・カマラ→パテ・シス（ラージョ・バジェカーノ）70分 カリドゥ・クリバリ→パペ・マタル・サール（トッテナム）