凄いものを見つけてしまった！「とにかく持ち運びやすい！」高機能すぎる100均黒バッグ

ダイソーで優秀なバッグを発見しました！使わないときはコンパクトに持ち運べるのに、大容量で荷物がたっぷり入る優れもの。しかも、さまざまな持ち運び方ができて実用的なんです！生地もしっかりとしていて丈夫。ファスナー付きポケットもあり、小物もしまえます。旅行やおでかけのお供に、持っておくと便利ですよ◎

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商品情報

商品名：折りたたみ2wayバッグ（トート、リュック）

価格：￥550（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480846644

持ち運びやすい機能が満載！ダイソーの優秀バッグ

今回はダイソーのバッグ売り場で見つけた『折りたたみ2wayバッグ（トート、リュック）』をご紹介します。価格は550円（税込）です。

旅行やレジャーに便利な折りたたみタイプのバッグ。実は一般的な商品とは一味違う機能が付いているのですが、まずは基本的な使い心地をチェックしていきましょう。

折りたたまれている状態から広げてみました。すると、ボストンバッグやトートバッグのようなスクエア型のバッグになります。

糸が飛び出している部分が見られることもありますが、素材はポリエステルが使用されており、生地は分厚く丈夫な印象です。

収納力もそこそこあり、バスタオル4枚、ハンドタオル2枚を入れてみましたが、それでもまだゆとりがあります。

高さがあるため、同じセットをもう1セット入れられる程度の収納力がある印象です。

ファスナー付きのアウトポケットが付いているのも地味に嬉しいポイント。

口をしっかり閉じられるため、スマホやカードケースなどを入れても安心です。

折りたたんでポケット部分に収納し、コンパクトにまとめることができます。ポケット部分がやや小さめで入れ込むのに少し苦戦したものの、生地が馴染んできたらスムーズに入りそうです。

使わないときはコンパクトで持ち運びやすいので、荷物が増えがちな旅行などに便利です！

生地がしっかりとしている分、やや重めではあります。自宅の計量器で計ってみたところ192gでした。

『折りたたみ2wayバッグ（トート、リュック）』の機能性は？

ショルダーベルトはメッシュになっており、生地感も分厚くふかふかな作りになっています。肩に負担がかかりにくい作りになっており、使い手目線で配慮されたデザインです。

ショルダーベルトは長さを調整できるため、体にフィットさせることができ楽に荷物を運べます。

また、リュックのように背負うことができるのが、このバッグの最大の魅力！

ただ、背負ってみるとやや不格好な点も見られます…。ですが両手が空くので、機動性がアップする点はとても便利です。

サイドにDカンが付いているので、手持ちのショルダーストラップを取り付けることも可能です。斜めがけとしても使えるのはありがたいですね。

さらに、アウトポケットの部分は、スーツケースのハンドルに通せる仕様になっていて至れり尽くせり。スーツケースに乗せて持ち運ぶ際もスムーズです。

今回は、ダイソーの『折りたたみ2wayバッグ（トート、リュック）』をご紹介しました。

手持ちのストラップを用いれば、トートバッグ、リュック、斜めがけバッグとして活用でき、実質3通りの便利な使用ができます！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。