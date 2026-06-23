凄いものを見つけてしまった！「とにかく持ち運びやすい！」高機能すぎる100均黒バッグ
商品情報
商品名：折りたたみ2wayバッグ（トート、リュック）
価格：￥550（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480846644
持ち運びやすい機能が満載！ダイソーの優秀バッグ
今回はダイソーのバッグ売り場で見つけた『折りたたみ2wayバッグ（トート、リュック）』をご紹介します。価格は550円（税込）です。
旅行やレジャーに便利な折りたたみタイプのバッグ。実は一般的な商品とは一味違う機能が付いているのですが、まずは基本的な使い心地をチェックしていきましょう。
折りたたまれている状態から広げてみました。すると、ボストンバッグやトートバッグのようなスクエア型のバッグになります。
糸が飛び出している部分が見られることもありますが、素材はポリエステルが使用されており、生地は分厚く丈夫な印象です。
収納力もそこそこあり、バスタオル4枚、ハンドタオル2枚を入れてみましたが、それでもまだゆとりがあります。
高さがあるため、同じセットをもう1セット入れられる程度の収納力がある印象です。
ファスナー付きのアウトポケットが付いているのも地味に嬉しいポイント。
口をしっかり閉じられるため、スマホやカードケースなどを入れても安心です。
折りたたんでポケット部分に収納し、コンパクトにまとめることができます。ポケット部分がやや小さめで入れ込むのに少し苦戦したものの、生地が馴染んできたらスムーズに入りそうです。
使わないときはコンパクトで持ち運びやすいので、荷物が増えがちな旅行などに便利です！
生地がしっかりとしている分、やや重めではあります。自宅の計量器で計ってみたところ192gでした。
『折りたたみ2wayバッグ（トート、リュック）』の機能性は？
ショルダーベルトはメッシュになっており、生地感も分厚くふかふかな作りになっています。肩に負担がかかりにくい作りになっており、使い手目線で配慮されたデザインです。
ショルダーベルトは長さを調整できるため、体にフィットさせることができ楽に荷物を運べます。
また、リュックのように背負うことができるのが、このバッグの最大の魅力！
ただ、背負ってみるとやや不格好な点も見られます…。ですが両手が空くので、機動性がアップする点はとても便利です。
サイドにDカンが付いているので、手持ちのショルダーストラップを取り付けることも可能です。斜めがけとしても使えるのはありがたいですね。
さらに、アウトポケットの部分は、スーツケースのハンドルに通せる仕様になっていて至れり尽くせり。スーツケースに乗せて持ち運ぶ際もスムーズです。
今回は、ダイソーの『折りたたみ2wayバッグ（トート、リュック）』をご紹介しました。
手持ちのストラップを用いれば、トートバッグ、リュック、斜めがけバッグとして活用でき、実質3通りの便利な使用ができます！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。