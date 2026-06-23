新作が可愛すぎる！「シンプルすぎると思ってた」デザインが神がかってる100均キーホルダー

好きな写真やイラストを切り抜いて作るキーホルダーキットって、透明でシンプルなものが多いイメージ。そんな中ダイソーに可愛いデザインの手作りキットが、新作として登場していました！ハート形で色も可愛く、おしゃれのポイントに♡ガイドに沿って好きなものを切り取って入れるだけなので簡単ですよ。

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商品情報

商品名：ミニフレームキット（ハート）

価格：￥110（税込）

フレーム内径サイズ（約）：48mm×41mm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480831688

ダイソーで面白い新作キーホルダーを発見！

今回は、ダイソーで見つけた新商品『ミニフレームキット（ハート）』という商品をご紹介します。公式サイトでも話題の商品として取り上げられています。

中に好きな写真やイラストを入れて、オリジナルのキーホルダーを作れるキットです。筆者が訪れた店舗では、推し活グッズ売り場に陳列されていました。

公式サイトを見る限りでは、ハートのほかにお守り形やフラワーサークル形も展開されているようです。それぞれ色も複数用意されています。

この手の商品は透明で四角いタイプが多いイメージですが、こちらは可愛い形で色付きなのが嬉しいです！

内フレーム×1個、外フレーム×1個、透明シート×2枚、ボールチェーン×1本がセットになっています。

『ミニフレームキット（ハート）』の使い方や気になる点は？

フレームの内径サイズは48mm×41mmです。

パッケージの台紙がガイドになっているので、切り取って好きなものに合わせて印をすれば楽に準備できます。

ちなみに裏と表の両面に写真やイラストを入れられます。

ガイドに合わせてカットしたお好きな写真やイラストを2枚用意し、外側が表面になるように合わせます。透明シートで写真やイラストを挟み込んで内フレームにセットします。

内フレームを外フレームに入れて、ボールチェーンを取り付けたら完成です。

今回は使い終わったノートの表紙を切り取って入れてみましたが、可愛く仕上がり大満足です！

ただ、紙が分厚いとフレームにセットしにくい可能性があります。ある程度薄い紙のほうがスムーズにセットできると思います。

台紙についていたガイドも可愛かったのでそのまま入れてみましたが、きつくて外フレームを取り付ける際に引っ掛かってしまいました。

実際に購入して作業する際は、この点もぜひ参考にしてみてください。

今回は、ダイソーの『ミニフレームキット（ハート）』をご紹介しました。気になる方は早速チェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。